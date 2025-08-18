sonnig26°
DE | FR
burger
International
Schweiz

US-Zölle: So viel nehmen die USA mit Zöllen auf Schweizer Güter ein

BASEL, SWITZERLAND - APRIL 11: Toblerone Chocolates are seen in a store on April 11, 2025 in Basel, Switzerland. Before US President Donald Trump postponed a range of imminent tariffs, Switzerland was ...
Die USA erheben seit dem 7. August 39 Prozent Zölle auf Schweizer Importgüter.Bild: Getty Images Europe

So viel Geld spülen die Zölle auf Schweizer Güter in die US-Staatskasse

18.08.2025, 16:4618.08.2025, 16:46
Mehr «International»

Der Schock war gross, als die US-Regierung am 31. Juli die Höhe der Zölle auf Schweizer Produkte verkündete. Mit 39 Prozent ist die Schweiz weit vorne dabei. Nun haben Ökonominnen und Ökonomen erstmals ausgerechnet, wie hoch die Einnahmen sind, die die USA aus den Zöllen für die Schweiz erzielen dürften.

Das Resultat: 16,8 Milliarden US-Dollar könnten die USA im kommenden Jahr durch Zölle für die Schweiz einnehmen. Das entspricht etwa 13,5 Milliarden Schweizer Franken.

Zölle Einnahmen Global Trade Report
Die errechneten Einnahmen aus den Zöllen auf Importe in der Übersicht.Bild: global trade report 2025

Die Analyse durchgeführt hat die Schweizer Non-Profit-Organisation «Global Trade Alert», die handelspolitische Massnahmen untersucht.

Als Grundlage für die Berechnung wurde das Handelsjahr 2024 genommen und um die neu erhobenen Zölle ergänzt.

Die Einnahmen aus den Zöllen für die Schweiz liegen wegen des vergleichsweise hohen Zollsatzes über jenen Frankreichs oder Italiens. Importe aus EU-Staaten wurden «nur» mit 15 Prozent bezollt.

Deutschland zeichnet für fast 30 Milliarden US-Dollar Zolleinnahmen verantwortlich. Die Wirtschaftsleistung des Nachbarlands ist allerdings auch um ein Fünffaches grösser als jene der Schweiz.

Die Analysten von «Global Trade Report» haben ausserdem ermittelt, wie gross der wirtschaftliche Vor- oder Nachteil gegenüber den Mitbewerbern auf dem US-Markt vor dem Hintergrund der Zölle ist («Relative Trump Tariff Advantage»). Für die Schweiz ergibt sich ein Nachteil von fast 12 Prozent, während andere europäische Staaten leicht im Vorteil sind, zum Beispiel Deutschland, Frankreich oder Italien.

(hah)

Mehr dazu:

Experte mit neuem Vorschlag: So könnte die Nationalbank Donald Trump unter Druck setzen
Interview
«Die Schweiz ist nicht wichtig genug»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Weisses Haus: «Trägt Selenskyj diesmal Anzug?» +++ Gespräch unter vier Augen geplant
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Trump legt Selenskyj Krim- und Nato-Verzicht nahe – die wichtigsten Punkte vor dem Treffen
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
Meistgeteilt
1
Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt ++ USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Schurters WM-Derniere im Wallis +++ Swiatek mühelos im Cincinnati-Final
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
Die Abnehmspritzen wirken zuverlässig. Solange man sie nimmt. Studien zeigen, wie hart der Jo-Jo-Effekt danach zurückschlägt. Pharmafirmen wollen derweil mit neuen Wirkstoffen gegensteuern.
Vermutet wird es seit langem, gern mit Häme kommentiert: «Wenn die erst mal aufhören zu spritzen, kommt eh wieder alles zurück.» Gemeint sind die Abnehmspritzen Wegovy, Mounjaro und andere. Der Effekt der GLP-1-Wirkstoffe ist eindrücklich, dennoch zahlen Krankenkassen Wegovy nur für drei Jahre. Die Kosten für Mounjaro werden gar nicht übernommen.
Zur Story