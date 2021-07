Schweiz

Reisen

Gotthard: 14 Kilometer Stau in Richtung Süden



14 Kilometer Stau: Wer durch den Gotthard will, muss 2,5 Stunden mehr einplanen

Die Reise per Auto in Richtung Süden wird zur Geduldsprobe. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels standen die Autos die ganze Nacht auf Samstag über. In den frühen Morgenstunden wuchs die Kolonne in kurzer Zeit auf 14 Kilometer an.

Das gab die TCS-Verkehrsinformation im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die Autofahrerinnen und -fahrer mussten vor der Tunnel-Durchfahrt zwei Stunden und 19 Minuten lang warten.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 19 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 24, 2021

Bereits am Freitag war der Stau auf der Autobahn A2 im Urnerland bis zu zehn Kilometer lang gewesen. Am Freitagabend verkürzte sich die Kolonne dann auf rund drei Kilometer, löste sich aber auch während der Nacht nie vollständig auf. Bis vor 06.00 Uhr am Samstag wuchs sie dann rasch wieder auf bis 14 Kilometer Länge an.

Eine weitere Geduldsprobe wartete vor Chiasso TI an der Grenze zu Italien. Die Tessiner Kantonspolizei meldete zwischen Coldrerio und dem Grenzübergang einen Stau von fünf Kilometern Länge. (viw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So erlebte ich die Gotthard-Eröffnung als Bildredaktor 1 / 18 So erlebte ich die Gotthard-Eröffnung als Bildredaktor quelle: x90184 / arnd wiegmann Mobile Toiletten gegen Böschungspinkler am Gotthard Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter