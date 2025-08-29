Themen des Treffens seien hauptsächlich die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Bild: keystone

Keller-Sutter reist für Gespräch mit Merz nach Berlin

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter reist am kommenden Dienstag zu einem offiziellen Besuch nach Berlin. Bei ihrer Visite in der deutschen Hauptstadt wird sie den deutschen Kanzler Friedrich Merz treffen.

Das Eidgenössische Finanzdepartement informierte am Freitag über das geplante Treffen. Keller-Sutter werde mit Merz die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland sowie die geopolitische Lage erörtern, hiess es in einer Mitteilung.

Themen werden den Angaben zufolge insbesondere die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die Beziehungen der Schweiz zur EU sein. Zudem soll es bei dem Treffen um den Krieg in der Ukraine und den Schweizer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im kommenden Jahr gehen. (sda)