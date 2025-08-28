Wick wechselt innerhalb der Liga ++ Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger

Die neue National-League-Saison beginnt im September, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Jeremy Wick zum HC Ajoie

Jeremy Wick schliesst sich mit einem Einjahresvertrag dem HC Ajoie an. Der 36-jährige Stürmer, nach fünf Jahren bei den Rapperswil-Jona Lakers zuletzt ohne Verein, hat in den vergangenen zwei Wochen bei den Jurassiern ein Probetraining absolviert. (riz)

Lugano verpflichtet amerikanischen Stürmer Zach Sanford

Der HC Lugano verstärkt sich mit dem erfahrenen amerikanischen Stürmer Zach Sanford. Der 30-Jährige unterschrieb für eine Saison, teilen die Tessiner mit.

Sanford bringt die Erfahrung von 359 Spielen in der NHL mit. Für sieben verschiedene Klubs gelangen ihm in der nordamerikanischen Topliga insgesamt 112 Skorerpunkte. Mit den St. Louis Blues gewann er 2019 den Stanley Cup. In der letzten Saison kam Sanford nur noch in der zweitklassigen AHL zum Einsatz (51 Skorerpunkte in 77 Partien für die Rockford IceHogs). (riz/sda)

Ken Jäger kehrt in einem Jahr zum HCD zurück

Ken Jäger spielt ab der übernächsten Saison – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – wieder für den HC Davos. Der gebürtige Davoser kehrt dannzumal zu seinem Stammverein zurück. Wie der Schweizer Rekordmeister bekannt gab, unterschrieb der 27-jährige Stürmer einen für sieben Saisons gültigen Vertrag.

Jäger, der die Nachwuchsabteilung des HCD durchlaufen hatte, debütierte in der Saison 2016/17 in der höchsten Schweizer Liga. Nach einem zweijährigen Abstecher nach Schweden spielt er seit fünf Jahren für den Lausanne HC, mit dem er zuletzt zweimal den Playoff-Final erreichte. (abu/sda)

Berra ersetzt Waeber bei Kloten

Die Verantwortlichen des EHC Kloten reagieren auf den Abgang von Torhüter Ludovic Waeber am Ende der kommenden Saison. Sie nehmen – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg spekuliert – Reto Berra ab Sommer 2026 unter Vertrag.

Der 38-jährige, derzeit noch bei Fribourg-Gottéron tätige Berra, geht mit seinem zukünftigen, auf zwei Saisons ausgelegten Engagement im Vergleich zu Waeber den umgekehrten Weg. Waeber kehrt mit Blick auf die übernächste Meisterschaft zu seinem Stammverein zurück. (abu/sda)

SCB bestätigt Bemström-Zuzug

Wie von Eismeister Zaugg vor einer Woche angekündigt, verstärkt sich der SC Bern mit Emil Bemström. Der schwedische Stürmer hat sich gemäss einer Medienmitteilung für eine Saison verpflichtet.

Bemström verbrachte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in Nordamerika. In der NHL spielte der 26-Jährige für die Columbus Blue Jackets und die Pittsburgh Penguins. In der vergangenen Saison kam er zuletzt bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins, dem Farmteam der Pinguine, zum Einsatz. Die Berner vermelden zudem die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Simon Kindschi und Louis Füllemann. Die Verteidiger sind somit mindestens bis zum Ende der übernächsten Saison für den SCB tätig. (ram/sda)

Torhüter Waeber ab übernächster Saison zurück bei Gottéron

Die Verantwortlichen von Fribourg-Gottéron planen bereits über die bald beginnende neue Meisterschaft in der National League hinaus. Mit Blick auf die übernächste Saison vermelden sie die Verpflichtung von Torhüter Ludovic Waeber.

Für den 29-jährigen Waeber, der einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, ist es eine Rückkehr zu seinem Stammverein, bei dem er die Nachwuchsstufen durchlaufen und für den er auch schon in der höchsten Schweizer Liga gespielt hat. Seit dem vergangenen Jahr und nach einem Abstecher nach Nordamerika ist der mehrfach ins Schweizer Nationalteam berufene Waeber beim EHC Kloten tätig. (abu/sda)

ZSC Lions binden Riedi und Sigrist langfristig

Die ZSC Lions planen langfristig mit den zwei Stürmern Willy Riedi und Justin Sigrist. Der Vertrag mit dem 27-jährigen Riedi wird vorzeitig um drei weitere Jahre bis Ende der Saison 2028/29 verlängert, derjenige mit dem 26-jährigen Sigrist gar um vier Jahre bis ins Frühjahr 2030, wie der Schweizer Meister und Champions-League-Sieger mitteilt.

Riedi verzeichnete in 238 Meisterschaftsspielen für die Lions 30 Tore und 29 Assists. Sigrist kam in 361 Partien auf 37 Tore und 48 Assists. (abu/sda)

Nyffeler bleibt ein Laker

Mit Melvin Nyffeler hat ein weiterer Schweizer Goalie seine sportliche Zukunft über die kommende Saison hinaus geregelt. Der 30-jährige Zürcher verlängerte seinen auslaufenden Vertrag mit den Rapperswil-Jona Lakers um zwei Jahre. Der neue Kontrakt hat damit Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2027/28.

Nyffeler spielt seit zehn Jahren für die Lakers und war in dieser Zeit eine zentrale Figur beim sportlichen Aufschwung des Klubs. Er hatte massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg in die National League, am Gewinn des Schweizer Cups sowie an der Etablierung des Teams in der höchsten Schweizer Liga. (ram/sda)

Davos verlängert mit Goalie-Duo

Nachdem der HC Davos gestern bereits mit der nominellen Nummer 2 Luca Hollenstein verlängert hat, ist heute die Nummer 1 dran. Sandro Aeschlimann hat seinen 2026 auslaufenden Vertrag um fünf weitere Jahre bis 2031 verlängert. Der 30-jährige Berner ist seit 2019 in Davos und gehört seither zu den besten und konstantesten Torhütern der National League. Zwischenzeitlich stand auch ein Wechsel zum SC Bern im Raum. (abu)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Andy Andreoff (Stürmer, 34)

kommt von Sibir Nowosibirsk

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten​

Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 20)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 29)

wechselt zu den New Jersey Devils

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad

🇺🇸 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 32)

kommt von Washington Capitals

🇫🇮 Rasmus Kupari (Stürmer, 25)

kommt von den Winnipeg Jets

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

kommt von Servette

🇨🇭Jakob Lee (Stürmer, 26)

kommt von RPI

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 25)

kommt von Biel

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

kommt von Lausanne

🇺🇸 Zach Sanford (Stürmer, 30)

kommt von den Rockford IceHogs



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 30)

offen

🇨🇭 Liekit Reichle (Stürmer, 22)

offen

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 35)

kommt vom EHC Kloten

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Emil Bemström (Stürmer, 26)

kommt von den Pittsburgh Penguins