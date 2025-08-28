bedeckt17°
DE | FR
burger
Schweiz
SVP

Ueli Maurer an Militärparade in Peking – neben Putin und Kim Jong Un

Switzerland&#039;s President Ueli Maurer, right, and China&#039;s President Xi Jinping review an honor guard during a welcome ceremony at the Great Hall of the People, Monday, April 29, 2019, in Bejin ...
2019 empfing Chinas Machthaber Xi Jinping den damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer in Peking.Bild: AP/Pool Kyodo News

Ueli Maurer nimmt nächste Woche an Militärparade in Peking teil – neben Putin und Kim

28.08.2025, 21:1428.08.2025, 21:14
Mehr «Schweiz»

Nächsten Mittwoch feiert die Volksrepublik China 80 Jahre Weltkrieg-Ende mit der grössten Militärparade seit zehn Jahren. Mit dabei: alt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Kommunistische Partei wird ihre neusten Waffen präsentieren und hat dazu Gäste aus aller Welt eingeladen. Neben dem ehemaligen SVP-Bundesrat sind dies unter anderem:

  • Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation (Ehrengast)
  • Kim Jong Un, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea
  • Aleksandar Vucic, Präsident der Republik Serbien
  • Robert Fico, Ministerpräsident der Slowakischen Republik
  • Prabowo Subianto, Präsident der Republik Indonesien
  • Norodom Sihamoni, König von Kambodscha
  • Min Aung Hlaing, (de facto) Staatsoberhaupt der Republik der Union Myanmar

Maurer ist der einzige Vertreter der Schweiz an der Militärparade in Peking, wie das SRF berichtet. Der alt Bundesrat selbst sagt dazu, er habe von der chinesischen Regierung eine Einladung erhalten und diese angenommen. Es sei wichtig, Kontakte und Beziehungen zur Volksrepublik zu pflegen, so Maurer.

Für die Reise des SVP-Politikers gebe es kein Mandat des Bundesrats, teilt die Bundeskanzlei auf Anfrage des SRF mit. «Auch das EDA war darüber nicht informiert.»

epa07939744 Swiss President Ueli Maurer (R) welcomes Chinese Foreign Minister Wang Yi in Bern, Switzerland, 22 October 2019. Chinese Foreign Minister Wang Yi is in Switzerland on an official working v ...
Maurer empfing 2019 auch den chinesischen Aussenminister Wang Yi in Bern.Bild: EPA

Chinafreundliche Politik

Alt Bundesrat Ueli Maurer war der Volksrepublik stets freundlich gesinnt, die wirtschaftlichen Beziehungen standen im Vordergrund. 2019 traf er als Bundespräsident den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Doch auch nach seiner Zeit als Bundesrat blieb Maurer Peking verbunden. Im September 2024 nahm er an einem Anlass des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Shandong teil. 2023 besuchte der alt Bundesrat die chinesische Botschaft in Bern – genau an dem Tag, als das Parlament eine Motion annahm, die eine Annäherung der Eidgenossenschaft an Taiwan forderte.

(rbu)

«Geht gar nicht»: Ueli Maurers Besuch beim chinesischen Botschafter wirft Fragen auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Maurer bei Putin
1 / 18
Maurer bei Putin
Strahlen in die Kameras am 21.11.2019: Ueli Maurer und Wladimir Putin.
quelle: epa / alexei druzhinin / sputnik / kre
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bundesart Ueli Maurer tritt zurück – hier kommen seine lustigsten Momente
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen
2
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
5
«Habt ihr gesehen, was über ihn geschrieben wurde?» – Marvins Freunde erzählen
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Zwei neue Hilfszentren in Gaza +++ Netanjahu wirft Haaretz «antisemitische Hetze» vor
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Bundesrat überprüft Lohngleichstellung für Dienst in der Armee
Der Bundesrat ist bereit, die Erwerbsersatz-Entschädigung für den Dienst in der Armee zu überprüfen und falls nötig anzupassen. Er beantragt ein Ja zu einer Motion aus der FDP-Fraktion, die eine Korrektur namentlich zu Gunsten von Frauen beim Militär verlangt.
Zur Story