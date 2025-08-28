2019 empfing Chinas Machthaber Xi Jinping den damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer in Peking. Bild: AP/Pool Kyodo News

Ueli Maurer nimmt nächste Woche an Militärparade in Peking teil – neben Putin und Kim

Nächsten Mittwoch feiert die Volksrepublik China 80 Jahre Weltkrieg-Ende mit der grössten Militärparade seit zehn Jahren. Mit dabei: alt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Kommunistische Partei wird ihre neusten Waffen präsentieren und hat dazu Gäste aus aller Welt eingeladen. Neben dem ehemaligen SVP-Bundesrat sind dies unter anderem:

Wladimir Putin , Präsident der Russischen Föderation (Ehrengast)

, Präsident der Russischen Föderation (Ehrengast) Kim Jong Un , Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea

, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea Aleksandar Vucic , Präsident der Republik Serbien

, Präsident der Republik Serbien Robert Fico , Ministerpräsident der Slowakischen Republik

, Ministerpräsident der Slowakischen Republik Prabowo Subianto , Präsident der Republik Indonesien

, Präsident der Republik Indonesien Norodom Sihamoni , König von Kambodscha

, König von Kambodscha Min Aung Hlaing, (de facto) Staatsoberhaupt der Republik der Union Myanmar

Maurer ist der einzige Vertreter der Schweiz an der Militärparade in Peking, wie das SRF berichtet. Der alt Bundesrat selbst sagt dazu, er habe von der chinesischen Regierung eine Einladung erhalten und diese angenommen. Es sei wichtig, Kontakte und Beziehungen zur Volksrepublik zu pflegen, so Maurer.

Für die Reise des SVP-Politikers gebe es kein Mandat des Bundesrats, teilt die Bundeskanzlei auf Anfrage des SRF mit. «Auch das EDA war darüber nicht informiert.»

Maurer empfing 2019 auch den chinesischen Aussenminister Wang Yi in Bern. Bild: EPA

Chinafreundliche Politik

Alt Bundesrat Ueli Maurer war der Volksrepublik stets freundlich gesinnt, die wirtschaftlichen Beziehungen standen im Vordergrund. 2019 traf er als Bundespräsident den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Doch auch nach seiner Zeit als Bundesrat blieb Maurer Peking verbunden. Im September 2024 nahm er an einem Anlass des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Shandong teil. 2023 besuchte der alt Bundesrat die chinesische Botschaft in Bern – genau an dem Tag, als das Parlament eine Motion annahm, die eine Annäherung der Eidgenossenschaft an Taiwan forderte.

