Der Campingplatz in Arolla ist wegen drohender Naturgefahren geschlossen worden. Bild: camping arolla

Ersatz gefunden: Höchstgelegener Campingplatz der Schweiz bleibt in Arolla

Der wegen Naturgefahren geschlossene Campingplatz in Arolla im Unterwallis ist innerhalb der Gemeinde provisorisch ersetzt worden. Damit bleibt der höchstgelegene Schweizer Camping im Dorf.

Den Camperinnen und Campern mit Fahrzeugen stehen rund 15 Plätze am Dorfeingang von Arolla auf dem Parkplatz des Hotels «La Tza» zur Verfügung. Es gebe keine Rezeption, aber ein Schild zeige die Zahlungsanweisungen an, sagten die Verantwortlichen des Campingplatzes am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie würden täglich nach dem Rechten sehen.

Bis Ende der Woche sollen chemische Toiletten installiert werden. Duschen stünden auf Anfrage im Hotel «La Tza» zur Verfügung, hiess es. Laut den Verantwortlichen ist auch ein kleiner Bereich für maximal zehn Zelte von Wanderern vorgesehen.

Wegen der Gefahr von Murgängen hatten die Walliser Behörden die Schliessung des höchstgelegenen Campingplatzes der Schweiz in Arolla angeordnet. Die Betreibenden legten Einspruch ein, doch der Kanton Wallis wies diesen ab und bestätigte die geplante Schliessung des Campingplatzes per 13. Juli. Der Campingplatz von Arolla zählte jeweils 12'000 Übernachtungen pro Jahr. (leo/sda)