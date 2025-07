Die vordere Insel kennst du vermutlich. Aber wusstest du, dass es auf der hinteren einen Campingplatz hat? Mehr dazu in unserem Punkt 6. bild: Rapperswil zürichsee Tourismus

Rauszeit

Diese 8 Campingplätze werden deine Kinder lieben

Campingferien liegen wieder im Trend. Vor allem auch für Familien ist dies eine wunderbare (und erschwingliche) Möglichkeit, unvergessliche Ferien zu verbringen. Diese 8 Campingplätze lohnen sich besonders.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Unsere Tipps mit acht der schönsten Campingplätze der Schweiz habt ihr geliebt. Das verwundert wenig: An Ferien im Zelt kann man sich irgendwie einfach immer besser erinnern – auch wenn nicht nur an die schönen Augenblicke.

Damit wir weiterhin solche Erinnerungen schaffen können, kommen hier acht Campingplätze, die für Familien ideal sind – und nein, wir sprechen da nicht von weitum bekannten Optionen wie beispielsweise der Campofelice in Tenero.

Camping Pradafenz, Churwalden GR

Egal, ob im Sommer oder Winter: Churwalden ist immer eine gute Option für Familien. Der Camping Pradafenz liegt bei der Talstation des Skigebiets Lenzerheide. Doch im Sommer hast du hier auch unzählige Möglichkeiten.

Blick auf den Campingplatz. im Hintergrund die Sessel- und Rodelbahn. Bild: Graubünden Ferien/Nevin Galamarini

Da wäre natürlich die längste Rodelbahn der Schweiz am Pradaschier. Dazu kommen Zipline, Seilpark, Spielplatz, Kugelbahn. Und logisch: Mountainbiken oder Wandern. Für aktive Familien ein Paradies.

Hier gibt's mehr Informationen.

Mountainbiken auf den Wegen von Churwalden. Bild: Camping Pradafenz

Camping Seehorn, Egnach TG

Der Bodensee bietet diverse schöne Stellen. Hier stellen wir den Camping Seehorn bei Egnach kurz vor. Neben Stellplätzen wartet hier auch eine Zeltwiese auf dich. Diese grenzt an die Grillstelle und den Spielplatz. Dazwischen liegt noch ein Bächli, das sich wunderbar zum stauen eignet.

Die Zeltwiese liegt direkt neben der Grillstelle und den Spielplätzen. Bild: Reto Fehr

Direkt neben dem Campingplatz befindet sich die Badi Wiedehorn – auch mit Stauanlage und direktem Zugang zum Bodensee.

Die Pfahlbauten Unteruhldingen hast du vom Campingplatz aus mit dem Schiff bald erreicht. Bild: Reto Fehr

Erkunde hier auch die Gegend. In Romanshorn gibt's Schlechtwetterprogramm in der Auto Erlebniswelt. Und denk auch an die deutsche Seite des Sees: Die Pfahlbauten von Unteruhldingen oder der Affenberg sind nicht viel mehr als eine Schifffahrt entfernt.

Hier gibt's mehr Informationen.

Camping Erlach BE

Camping bedeutet längst nicht mehr nur Zeltferien. Die meisten Campingplätze bietn auch Plätze für Wohnmobile oder stellen Tiny Houses oder ähnliches zur Verfügung. So auch im Camping Erlach. Hier kannst du Beach Cottages mieten.

Der Strand des Campingplatzes. Bild: Camping Erlach

In den Cottages kommen bis zu vier Personen unter. Es hat einen schönen Spielplatz, der See ist herrlich und die St.Petersinsel lohnt sich zu entdecken. Auch immer gut: Die Nachhaltigkeit steht hier im Fokus.

Hier gibt's mehr Informationen.

Eines der Beach Cottages am Bielersee. Bild: Camping Erlach

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Campingplatz Hüttenberg, Eschenz TG

Der Campingplatz Hüttenberg nennt sich selbst familienfreundlich und hält dieses Versprechen eingebettet in eine malerische Landschaft.

Der Blick über den Pool bei Sonnenuntergang. Bild: Camping Hüttenberg

Am See kannst du gut Velofahren, Stein am Rhein liegt nahe, auch der Rheinfall ist gut erreichbar und der Pool hier erledigt den Rest für glückliche Kinder.

Platz hat es hier für Zelt und Wohnmobile. Bild: Camping Hüttenberg

Aber Achtung – und wie so oft gilt – reserviere deinen Platz im Vorfeld. Insbesondere im Sommer kann es hier auch ausgebucht sein.

Hier gibt's mehr Informationen.

Diese hier sind auch ein Besuch wert: Rauszeit Das sind 8 der schönsten Campingplätze der Schweiz

Camping Euthal SZ

Wir haben hier noch einen Camping, bei dem du grad einen Saisonstellplatz mieten musst. Oder darfst. Ist also eher was für Leute, die schon wissen, dass Camping ihr Ding ist und gerne immer wieder am gleichen Ort abschalten.

Der Camping Euthal hat sich aus «betriebswirtschaftlichen Gründen», wie die Anbieter selbst schreiben, gegen Touristenstellplätze entschieden. Deine nächste Möglichkeit ist also 2026.

Was für eine geniale Lage direkt am Sihlsee. Bild: Camping Euthal

Wenn du hier einen der 60 Plätze ergatterst, dann solltest du übers Jahr verteilt also einige Nächte hier verbringen. Ich kann sagen: Es lohnt sich. Und langweilig wird dir direkt am Sihlsee auch nicht. Beispielsweise Oberiberg und die Mythenregion bieten für aktive Familien alles, was das Herz begehrt.

Hier gibt's mehr Informationen.

Für Wassersport hast du hier diverse Möglichkeiten. Bild: Camping Euthal

Wer es gerne speziell mag: Das sind die extremsten Campingplätze der Schweiz

Camping Insel Lützelau, Rapperswil SG

Unvergesslich werden auch Campingferien auf der Lützelau, einer der Inseln im Zürichsee. Die Ufenau, direkt nebenan und deutlich grösser, ist bekannter und wird auch von Kursschiffen angefahren. Auf die Lützelau bringt dich ein Schiff-Shuttle.

Bild: Camping Insel Lützelau

Fraglos, dass du hier mit dem Zelt anreist. Von Mai bis September können 20 Zelte auf dem Camping aufgestellt werden.

Hier gibt's mehr Informationen.

Bild: Camping Insel Lützelau

Campingplatz Santa Monica, Raron VS

Ein Tipp noch aus dem Wallis. Zum einen, weil du hier im Tal unten bei der Rhone von Raron aus verschiedene Möglichkeiten für Aktivitäten hast. Aber vor allem auch: Der Spielplatz lässt Kinderherzen höher schlagen.

Der Camping in Raron. Bild: Camping Santa Monica

Und für Ruhe suchende Eltern auch wichtig: Ab Mitte Juli bis Anfang August gibt es hier ein Animationsprogramm für Kinder in drei Sprachen (deutsch, englisch, französisch). Singen, Tanzen, Basteln, Malen – dem Nachwuchs wird hier viel geboten.

Bachstauen – immer das Beste. Bild: Camping Santa Monica

Hier gibt's mehr Informationen.

Camping Gravatscha, Samedan GR

Zum Abschluss noch eine Perle aus dem Engadin: Direkt am Inn am Waldrand gelegen, kannst du hier dein Zelt aufschlagen oder den Wohnwagen parkieren. Zudem gibt es einige rustikale Holzbungalows zu Mieten.

Bild: Graubünden Ferien/Nevin Galamarini

Joggen, Inline skaten oder auch im Gravatschasee planschen, sportliche Aktivitäten gibt's hier viele. Wandern kannst du im nahegelegenen Nationalpark und St.Moritz liegt auch nur sieben Kilometer entfernt.

Hier gibt's mehr Informationen.