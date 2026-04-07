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Seelisbergtunnel ist in Fahrtrichtung Süden in der Nacht gesperrt

Seelisbergtunnel ist in Fahrtrichtung Süden in der Nacht gesperrt

07.04.2026, 11:2207.04.2026, 11:22

Der Seelisbergtunnel ist in Fahrtrichtung Süden bis am 8. Mai über Nacht gesperrt. Zwischen 20 und 5 Uhr wird der Verkehr der Autobahn A2 einspurig durch die Nordröhre geführt. Grund dafür ist die Erneuerung des Löschwassersystems, teilte das Astra am Dienstag mit.

Die Arbeiten sollen die Löschwasserversorgung im Tunnel langfristig sicherstellen und an die heutigen Anforderungen anpassen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) weiter schrieb. Die Erneuerung erfolgt etappenweise, wobei bereits die letzte Etappe ansteht. Das bestehende Löschwassersystem stammt aus der Bauzeit des Tunnels in den 1970er-Jahren.

Tagsüber und an den Wochenenden sind gemäss Mitteilung keine Einschränkungen vorgesehen.

Der gut neun Kilometer lange Seelisbergtunnel ist Teil der Nord-Süd-Achse und verbindet die Kantone Uri und Nidwalden. (sda)

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