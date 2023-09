Charles Morerod. Einer seiner Stellvertreter tritt zurück. Bild: KEYSTONE

Missbrauchsskandal: Stellvertreter von Bischof Morerod tritt zurück

Bernard Sonney ist Generalvikar des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg (LGF) und somit einer der Stellvertreter des dortigen Bischofs, Charles Morerod. Im Rahmen der Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche läuft eine Untersuchung gegen Sonney. Auch die Strafverfolgungsbehörden seien informiert.

Darum zieht sich Sonney vorläufig zurück, wie die Diözese am Freitag mitteilte. Sonney selbst wird vom Interimsrat der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg so zitiert:

«Zu meiner grossen Überraschung wurden Vorwürfe gegen mich erhoben. Ich lege daher mein Amt nieder.»

Die Vorwürfe seien seit einem Jahr bekannt, so Kath.ch. Damals sei Morerod per Brief über einen Missbrauch durch einen Bischofsvikar («vicaire épiscopale») gewarnt worde, so Kath.ch. Sonney sei allerdings nicht namentlich genannt worden. Das Bistum habe daraufhin den Betroffenen nach einer Kontaktaufnahme gebeten, Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden einzureichen, was jedoch nie geschehen sei, so Kath.ch weiter. (yam)