sonnig27°
DE | FR
burger
Schweiz
Religion

Evangelische Kirche trennt sich von AfD-Pfarrer aus Diessenhofen TG

Evangelische Kirche trennt sich von AfD-Pfarrer aus Diessenhofen TG

08.08.2025, 12:1608.08.2025, 12:16
Mehr «Schweiz»

Die evangelische Kirchgemeinde im thurgauischen Diessenhofen hat sich vom umstrittenen Pfarrer Gottfried Spieth getrennt. Dieser geriet in die Kritik, weil er nebst seinem Amt als Pfarrer für die AfD im Stadtparlament von Frankfurt an der Oder (D) politisiert und mit extremen Aussagen in sozialen Medien auffiel.

Die Trennung sei im gegenseitigen Einvernehmen und in Absprache mit dem evangelischen Kirchenrat vereinbart worden, schrieb die evangelische Landeskirche Thurgau am Freitag in einer Stellungnahme. Ab 15. August sei Spieth «von der Erbringung sämtlicher Arbeitsleistungen» entbunden.

Gottfried Spieth, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Diessenhofen.
Gottfried Spieth.Bild: samuel koch / ch media

Anfang Juli machte die «Thurgauer Zeitung» publik, dass der 64-jährige Pfarrer ein politisches Mandat für die AfD im 850 Kilometer entfernten Frankfurt an der Oder (D) antrat. Die Kirchenverantwortlichen im Thurgau erklärten daraufhin, dass diese beiden Ämter schwierig zu vereinbaren seien.

Die Wochenzeitung «Schaffhauser AZ» berichtete später von mittlerweile gelöschten Facebook-Einträgen mit antisemitischen, völkischen und rechtsextremen Inhalten, welche Spieth unter dem Namen seines verstorbenen Bruders veröffentlicht hatte.

Damit war für den Thurgauer Kirchenrat offensichtlich eine Grenze überschritten worden. «Wir prüfen die rechtlichen Möglichkeiten einer Amtsenthebung», erklärte Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au Ende Juli gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (rbu/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Neue Vorwürfe gegen Schweizer AfD-Pfarrer wegen Facebook-Posts – was ihm nun droht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
USA erhöhen Belohnung für Festnahme Maduros +++ Trump fordert Rücktritt von Intel-Chef
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
Bayern schreibt Woltemade ab + ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko + Lehmann verlässt Juve
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Wie sich Trump in den Schweizer Köpfen festsetzt
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Das Wichtigste der Zollhammer-PK in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Starmer warnt vor weiterer Eskalation +++ Israel will Gaza-Stadt erobern
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Rekord bei Homeoffice-Stellen – Schweiz trotzt Gegentrend
In der Schweiz bieten immer mehr Arbeitgeber Homeoffice an. Damit schlagen sie eine andere Richtung ein als die Konkurrenz im Ausland.
Zur Story