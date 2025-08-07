recht sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Romandie

Bewaffnete Polizisten umstellen das UBS-Gebäude in Lausanne

Schwer bewaffnete Polizisten umstellen das UBS-Gebäude in Lausanne

07.08.2025, 15:0407.08.2025, 15:29
Mehr «Schweiz»

Um 14.30 Uhr lief beim UBS-Bankgebäude in Saint-François (Lausanne) ein grosser Polizeieinsatz. Rund 30 mit Sturmgewehren bewaffnete Beamte riegelten am frühen Nachmittag den Bereich des Gebäudes ab, wie der «Blick» berichtet. Die Zone wurde evakuiert.

Lausanne Polizeieinsatz UBS
Die abgesperrte Zone rund um die UBS-Filiale.Bild: watson

Alexia Hagenlocher, Sprecherin der Lausanner Polizei, bestätigte den Einsatz. Eine Einheit sei ins Gebäude eingedrungen. Rund eine Stunde später entspannte sich die Situation wieder. Die Polizei bestätigte das Ende des Einsatzes und erklärte, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Warum es zum Einsatz kam, bleibt vorerst unklar. Wie ein Passant gegenüber dem «Blick» sagt, soll ein Mann von der Polizei eskortiert das Gelände verlassen haben und in einen Polizeiwagen eingestiegen sein. (dab)

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    1 Kommentar
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    1
    Meistgelesen
    1
    Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
    2
    Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
    3
    Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
    4
    Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
    5
    Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
    Meistkommentiert
    1
    Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
    2
    Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
    3
    Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
    4
    Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
    5
    «Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
    Meistgeteilt
    1
    Treffen mit Selenskyj und Putin nur unter Bedingungen möglich
    2
    Gaza-Einnahme könnte ein halbes Jahr dauern +++ Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza
    3
    39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
    4
    Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
    5
    Noel von Grünigen tritt zurück +++ Fernandes nach Tätlichkeit drei Spiele gesperrt
    An der Brünigpassstrasse muss ein Fels weggesprengt werden
    An der Brünigpassstrasse im Kanton Obwalden muss ein Teil einer instabilen Felswand entfernt werden. Die Arbeiten dauern bis Mitte Dezember, es kommt zu Verkehrseinschränkungen.
    Zur Story