Schwer bewaffnete Polizisten umstellen das UBS-Gebäude in Lausanne

Um 14.30 Uhr lief beim UBS-Bankgebäude in Saint-François (Lausanne) ein grosser Polizeieinsatz. Rund 30 mit Sturmgewehren bewaffnete Beamte riegelten am frühen Nachmittag den Bereich des Gebäudes ab, wie der «Blick» berichtet. Die Zone wurde evakuiert.

Die abgesperrte Zone rund um die UBS-Filiale. Bild: watson

Alexia Hagenlocher, Sprecherin der Lausanner Polizei, bestätigte den Einsatz. Eine Einheit sei ins Gebäude eingedrungen. Rund eine Stunde später entspannte sich die Situation wieder. Die Polizei bestätigte das Ende des Einsatzes und erklärte, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Warum es zum Einsatz kam, bleibt vorerst unklar. Wie ein Passant gegenüber dem «Blick» sagt, soll ein Mann von der Polizei eskortiert das Gelände verlassen haben und in einen Polizeiwagen eingestiegen sein. (dab)

