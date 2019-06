Schweiz

Mann ertrinkt in der Saane in Freiburg



Am Sonntagnachmittag ist in Freiburg ein Mann in der Saane ertrunken. Die Polizei wurde um 15.45 Uhr über das Verschwinden des Mannes benachrichtigt. Der Ertrunkene wurde einige Dutzend Meter flussabwärts aus einer Tiefe von drei Metern geborgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Badeunfall. Das Opfer war am Sonntagabend noch nicht formell identifiziert, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. (sda)

