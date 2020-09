Schweiz

Romandie

Corona bei EHL Lausanne: Wie 2500 Studenten in Quarantäne mussten



Bild: keystone

Wieso 2500 Lausanner Studierende in Quarantäne müssen – ein Desaster in 3 Akten

Der gesamte Bachelor-Studiengang der Hotelfachschule Lausanne muss in Quarantäne. Die Behörden vermuten, dass Partys dafür verantwortlich sind.

1. Akt: Die Vorgeschichte

Der Kanton Waadt ist einer der derzeit am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Kantone. Die Regierung beschloss daher am 15. September, die Massnahmen zur Bekämpfung des Virus wieder zu verschärfen.

Bild: keystone

Fokus der Behörden: Partys und grosse Familienfeste, die beiden Treiber der Pandemie in der Waadt. Die Folge: Nachtclubs mussten schliessen, private Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen wurden verboten. Zusätzlich wurde die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Orten beschlossen.

>>> Alle News zum Coronavirus im Liveticker.

Zeit, sich darauf einzustellen, gab es nur wenig: Die Massnahmen sollten bereits am 17. September um 15:00 Uhr in Kraft treten.

2. Akt: Die Party

Zeit genug für die Studenten der Hotelfachschule Lausanne (EHL) noch eine letzte grosse Party zu organisieren. Oder zumindest um auf Instagram mit «1 Day till Lockdown» zu werben.

Die Aktion rief entsprechend empörte Reaktionen hervor, in den Schlagzeilen war etwa «Welsch ein Irrsinn!» zu lesen.

screenshot: instagram

Im Gespräch mit «Blick» betonten die Veranstalter, dass die Party schon lange geplant gewesen sei, Zutritt hätten nur Studenten der EHL. Die Schule hätte aber nichts mit der Party zu tun. Die EHL sagte dann auch: «Externe Veranstaltungen, die von unabhängigen Verbänden organisiert werden, unterliegen nicht der Autorität der EHL.»

Die Party fand dann am 16. September auch statt, Schluss war um 5 Uhr morgens, 10 Stunden bevor das Party-Verbot in Kraft trat.

3. Akt: Der Kater

Eine Woche danach folgte dann das böse Erwachen: Die Behörden des Kantons Waadt gaben gestern bekannt, dass man den gesamten Bachelor-Studiengang in Quarantäne stecke. Insgesamt sind das 2500 Personen.

Nach ersten Erkenntnissen werde davon ausgegangen, dass die Infektionsherde auf eines oder mehrere Feste und Partys zurückgehen, sagte die Waadtländer Regierung. Kantonsarzt Karim Boubaker präzisiert gegenüber den Tamedia-Zeitungen: «Die Studierenden haben von Mittwoch- bis Samstagabend diverse Partys veranstaltet und hatten viel Kontakt untereinander. Es ist unmöglich für uns, das zurückzuverfolgen.»

Bild: keystone

Nach Angaben von Boubaker wurde bei elf Studierenden eine Ansteckung mit dem Coronavirus festgestellt. Die Quarantäne sei am vergangenen Samstag verfügt worden, für zehn Tage. Man werde die Ansteckungsfälle rigoros verfolgen und stehe in täglichem Austausch mit der Hotelfachschule, sagte Boubaker gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Unterricht an der Hotelfachschule soll ungehindert weitergeführt werden, wie die Direktion der EHL betonte. Das werde via Internet geschehen. Die Schule habe zudem alle notwendigen Hygiene-Massnahmen in die Wege geleitet.

(jaw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Ideen, was du in der Coronavirus-Quarantäne tun könntest Coronavirus: So trägst du die Schutzmaske richtig Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter