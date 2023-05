Klimaaktivisten blockieren Genfer Flughafen – Flugverkehr unterbrochen

Junger Motorradfahrer in Schafisheim AG tödlich verunfallt

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagabend auf seinem Motorrad in Schafisheim AG in eine Hauswand geprallt. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.