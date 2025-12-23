wechselnd bewölkt
SMI mit Rekordhoch kurz vor Jahresende

23.12.2025, 10:2223.12.2025, 10:22

Der Schweizer Aktienmarkt hat kurz vor Jahresende einen neuen Rekordstand erreicht. Erstmals hat der Leitindex SMI die Marke von 13'200 Zählern überschritten.

Ein Mann betrachtet aktuelle Boersenkurse die an einer LED-Wand im Eingangsbereich der Neuen Boerse Zuerich-West des SIX-Hauptsitzes an der Pfingstweidstrasse angezeigt werden aufgenommen am Montag, 7 ...
Das neue Allzeithoch liegt nun bei 13'216 Punkten. (Symbolbild)Bild: keystone

Am Dienstag notiert der SMI gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 0,35 Prozent im Plus bei 13'210 Zählern, das neue Allzeithoch liegt nun bei 13'216 Punkten. Das bisherige Rekordhoch stammte von Anfang März und lag bei 13'199 Zählern. Rund ein Monat später bzw. kurz nach der grossen Zollankündigung von Donald Trump im April erreichte der SMI dann den diesjährigen Tiefststand bei 10'699 Zählern.

Hauptverantwortlich für das Rekordhoch bzw. den heutigen Anstieg sind vor allem Kursgewinne bei den beiden Index-Schwergewichten aus der Pharmabranche. Sowohl die Roche GS (+0,8%) wie auch Novartis (+0,7%) legen klar zu. Die beiden Unternehmen hatten vor dem Wochenende mit der US-Regierung ein Abkommen über tiefere Pharmapreise gegen einen Zollaufschub für drei Jahre abgeschlossen. Dies sollte grundsätzlich positiv sein, da eine gewisse Unsicherheit damit verschwindet, heisst es im Handel dazu.

Und auch die Nestlé-Titel (+0,5%) legen klar zu nach einem Interview des neuen Konzernchefs Philip Navratil mit der Zeitung «Finanz und Wirtschaft». Dort betonte er unter anderem die Wichtigkeit von Wachstum. «Es löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil», sagte er. (sda/awp)

