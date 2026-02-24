Eurocity im Tunnel zwischen Olten und Bern blockiert

Ein Eurocity steckt auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Mattstetten BE und Rothrist SO fest. Der Zug sei im Murgenthal-Tunnel blockiert, sagte SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Fahrgäste des EC 61 von Basel nach Mailand sollen ihr zufolge mit dem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht werden. Sie müssen eine grössere Verspätung von rund zwei Stunden in Kauf nehmen.

Die Fahrzeugstörung ereignete sich laut Thommen um 07.15 Uhr. Der Grund sei noch unklar.

Die nachfolgenden Züge hätten «gewendet» und seien zurückgefahren. Zurzeit fahren die weiteren Züge über die Stammlinie via Burgdorf. Es müsse mit Verspätungen um die 15 Minuten und teilweise auch mit Ausfällen gerechnet werden, sagte Thommen.

Die SBB hofften, den Tunnel nach 9 Uhr wieder öffnen zu können. (sda)