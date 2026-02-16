Kabel nach Pyro-Wurf in Brand: Züge bei Lausanne fallen länger aus

Kabel nach Pyro-Wurf in Brand: Züge bei Lausanne fallen bis Dienstag aus

Nach einem Kabelbrand ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen. Grund für den Brand ist laut der SBB Vandalismus. Die Strecke wird erst am Dienstag wieder betriebsbereit sein.

«Aufgrund eines Brandes von rund 40 Kabeln im Bahnhof Lausanne ist der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend um 20.45 Uhr unterbrochen», teilten die Schweizerischen Bundesbahnen in einer Mitteilung mit, die in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde.

Züge am Lausanner Bahnhof. (Symbolbild) Bild: keystone

Wegen der erheblichen Schäden durch den Kabelbrand im Bahnhof Lausanne konnten seit dem Vorfall keine Züge auf diesem Abschnitt verkehren. «Die Fernverkehrszüge wenden in Renens und Lausanne. Zwischen Lausanne, Prilly-Malley und Renens verkehren Ersatzbusse, und die Metro M1 habe ihren Betrieb am Montagmorgen bis 1.30 Uhr verlängert. Mitarbeitende seien vor Ort, um die Reisenden zu informieren», hiess es in der Mitteilung weiter.

Pyrotechnischer Gegenstand aus Fan-Zug geworfen

Nach dem derzeitigen Untersuchungsstand wurden rund 40 Kabel beschädigt. Die Schäden seien erheblich, teilten die SBB mit. Zahlreiche Mitarbeitende arbeiten mit Hochdruck an den Reparaturen. Zunächst gingen die SBB von einem kompletten Betriebsunterbruch bis Montagmittag aus, danach korrigierten die Bundesbahnen die Frist auf bis Dienstagmorgen.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Fan-Zug geworfen worden sein. Die genaue Ursache wird weiterhin abgeklärt. Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.

Auch für Reisende aus und in die Deutschschweiz gelten Umleitungen: Verbindungen zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Bern sowie Basel SBB führen via Biel/Bienne. Auch Reisende nach Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen und Sursee werden via Biel/Bienne umgeleitet. Verbindungen zwischen Zürich HB, St. Gallen oder Olten und Lausanne erfolgen via Bern. Reisende zwischen Biel/Bienne und Lausanne reisen ebenfalls via Bern.

Für Fahrten zwischen Genève-Aéroport, Genève oder Morges und Fribourg/Freiburg gilt eine Umleitung via Yverdon-les-Bains. Reisende zwischen Neuchâtel und Lausanne werden via Fribourg/Freiburg geführt. (sda/con)