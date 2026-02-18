trüb und nass
Kein Schlittenhunderennen in Gadmen BE wegen Lawinengefahr

18.02.2026, 13:5818.02.2026, 13:58

Das internationale Schlittenhunderennen vom Wochenende in Gadmen BE ist abgesagt worden. Als Grund nennen die Veranstaltenden die Lawinensituation.

Starke Schneefälle, Verwehungen und die erhöhte Lawinengefahr liessen eine sichere Durchführung der Rennen nicht zu, schreiben sie auf ihrer Internetseite. Die Sicherheit von Teilnehmenden, Helfenden und Zuschauenden habe oberste Priorität. Die Berner Tamediablätter und die Plattform J haben am Mittwoch zuerst darüber berichtet. Das Bergdorf Gadmen liegt auf der Berner Seite des Sustenpasses.

Sled dogs mushed by Jeff Deeter (33), of Fairbanks, Alaska, run during the Ceremonial Start of the Iditarod Trail Sled Dog Race in Anchorage, Alaska., Saturday, March 1, 2025. (AP Photo/Amanda Loman) ...
Schlittenhunde.Bild: keystone

Wie im Gadmertal hat der Winter das Berner Oberland auch andernorts im Griff. Zu grösseren Komplikationen kam es bis am Mittwochnachmittag jedoch nicht.

Ansturm auf Skilift – diese Bilder zeigen, wie die Schweiz im Schnee versinkt

Strassen und Bahnen verkehrten am Mittwochnachmittag normal. Die Skigebiete waren offen, da und dort waren einzelne Bahnen und Lifte witterungsbedingt geschlossen, vor allem in höheren Lagen.

Die Lawinengefahr im Berner Oberland war erheblich bis gross. Wie in den vergangenen Tagen gingen im hochalpinen Gelände da und dort Lawinen nieder – grössere etwa am Dienstag im Grindelwaldtal.

Kleinere Schneebretter gab es auch in den Voralpen, beispielsweise im Hohgantgebiet oder im hintersten Diemtigtal wie aus einer Karte auf der Internetplattform des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung hervorgeht. (sda)

Nach Regen und Schnee folgen frühlingshafte Temperaturen
