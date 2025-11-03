recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB wollen neu Bodycams bei Billettkontrolleuren testen

SBB wollen neu Bodycams bei Billettkontrolleuren testen

03.11.2025, 10:5303.11.2025, 10:56

Die SBB haben im September 2024 ihre Transportpolizei schweizweit mit Bodycams ausgestattet. Dabei kann ein positives Fazit gezogen werden, wie die SBB in einer Medienmitteilung schreiben.

SBB Bodycams
Die SBB setzen seit gut einem Jahr Bodycams ein.Bild: sbb

So ist gemäss Angaben der SBB die Anzahl Tätlichkeiten gegenüber Polizistinnen und Polizisten ist im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich um 11 Prozent zurückgegangen.

Dabei spielten die Bodycams eine wichtige Rolle: Bei fast der Hälfte der angehaltenen Personen konnte durch das Ankündigen einer Aufnahme eine Deeskalation des Konflikts erreicht werden. Weiter dienen die Aufnahmen in 202 Fällen als Beweismittel. Davon wurden 32 den Strafuntersuchungsbehörden übergeben. Und nicht zuletzt sind auch die Polizistinnen und Polizisten mit den Bodycams zufrieden. So bewerten rund 90 Prozent die Bodycam aufgrund der gemachten Erfahrung als sinnvolles Einsatzmittel.

So funktionieren die SBB-Bodycams
Die Bodycams, die von den SBB eingesetzt werden, dienen der Abschreckung von potenziellen Täterinnen und Tätern, der Deeskalation von Konflikten und, wenn nötig, der Aufzeichnung zur Beweissicherung. Die Bodycam zeichnet nicht durchgehend auf, sondern wird einsatzbezogen durch die Polizistinnen und Polizisten ausgelöst, was für das Gegenüber deutlich erkennbar ist. Die Polizistinnen und Polizisten kündigen die Aktivierung der Bodycam jeweils mündlich an, sofern es die Situation erlaubt. Bei Aktivierung blinken die drei Front-LED rot und ein Signalton ertönt. Auch die zu kontrollierende Person kann die Aktivierung der Bodycam verlangen.

Wie die SBB schreiben, soll der Einsatz von Bodycams deshalb ausgeweitet werden – und zwar für Billettkontrolleure. Diese sollen die Cams in Zukunft auf freiwilliger Basis tragen können. Ziel eines Pilot-Einsatzes sei es, Erfahrungen zu sammeln, wie Bodycams die Sicherheit des Zugpersonals unterstützen können. Bis zur Umsetzung müssten allerdings noch rechtliche Fragen geklärt werden.

SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit

Weiter wird angekündigt, die Sicherheit in Zügen mit zusätzlichen Massnahmen besser gewährleistet werden soll. Neu begleiten begleiten die Transportpolizei und Transsicura verstärkt Züge, insbesondere nach 22 Uhr oder auf Verbindungen mit erhöhtem Risiko. Ab dieser Zeit soll bei bestimmten Zügen im Fernverkehr mit einer Zweierbegleitung gearbeitet werden. Ausserdem soll die Videoüberwachung in Zügen und Bahnhöfen weiter erhöht werden. (dab)

Mehr zu den SBB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
Klimakillerin KI – was am Vorwurf dran ist und was nicht
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
Im Zuge des neuen EU-Vertragspakets muss die Schweiz Zugeständnisse machen und die Studiengebühren für EU-Studenten an Schweizer Universitäten nach unten anpassen. Dies schreibt die Sonntagszeitung.
Zur Story