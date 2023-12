Ab 7 Uhr waren die Bahnstrecken wieder regulär befahrbar. Danach mussten Reisende im Pendlerverkehr noch Verspätungen in Kauf nehmen. Die Bergungsarbeiten des Zugs im Güterbahnhof waren am Donnerstagmittag weiter im Gang. (yam/sda)

Bei der Entgleisung eines Güterzugs in Bern ist am frühen Donnerstagmorgen ein Bahnmitarbeiter ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit.

Jung, alleinerziehend und am Existenzminimum – Nadjas Leben, in dem jeder Rappen zählt

Unbekannte sabotieren erneut Glasfaserkabel in Rheinfelden – was du wissen willst

Saras Geschichte zeigt, was in der Schweiz in puncto Familie alles falsch läuft

Snowboarder kracht in Schneelanze – tödlicher Unfall in Laax

Ein Snowboarder ist am Dienstag im Bündner Skigebiet Flims Laax Falera in die Schutzmatte an einer Schneelanze gekracht. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu und verstarb Stunden später im Kantonsspital in Chur.