Bisher war es möglich, mit dem SwissPass, in ein Parkhaus ein- und auszufahren. Bild: sbb

Die SBB beenden ihren «ultra-praktischen» Parking Service

Die SBB haben angekündigt, ihren SwissPass Parking Service per Ende Jahr einzustellen.

Die SBB haben beschlossen, ein System abzuschalten, welches sie zuvor selbst als «ultra-praktisch» bezeichnet hatten. In mehreren hundert Parkhäusern in der Schweiz, verteilt auf 135 Städte, konnten Autofahrer mit ihrem SwissPass bargeldlos und unkompliziert parkieren.

Die SBB bezeichneten das System als «ein echtes Sesam-öffne-dich»:

«Mit Ihrer SwissPass-ID können Sie nicht nur Ihre Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr kaufen, sondern auch Ihr Parkticket.»

Und es stimmt, die Funktion war sehr einfach: Es reichte bisher, seinen SwissPass an der Einfahrtsschranke eines Parkhauses an den Kartenleser zu halten und anschliessend bei der Ausfahrt dasselbe zu tun. Der fällige Betrag wurde anschliessend automatisch auf dem hinterlegten Zahlungsmittel belastet.

Der Parking Service war Teil der neuen multimodalen Strategie der SBB: Carsharing mit Mobility, P+Rail und auch die Fahrradvermietung PubliBike. In der Mitteilung, die am Donnerstag, dem 10. Oktober, an ihre Kunden verschickt wurde, beschränkt sich die Verkehrsbetrieb jedoch darauf, das Aus des Services bekanntzugeben, ohne weitere Informationen zu liefern:

«Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der SwissPass Parking Service per 31. Dezember 2024 eingestellt wird. Ab dem 1. Januar 2025 wird es daher nicht mehr möglich sein, mit dem SwissPass in die Parkhäuser einzufahren. Bitte verwenden Sie ab diesem Datum andere Zahlungsmöglichkeiten vor Ort.»

Die Pressestelle der SBB konnte auf unsere Anfrage hin keine weiteren Details zu den Gründen für die Einstellung des Dienstes geben. Sie leitete uns an die SwissPass-Allianz weiter. Wurde das Angebot eingestellt, weil es nicht genügend genutzt wurde? Bis zur Veröffentlichung des Artikels haben wir noch keine Antwort erhalten. (hun/ear)