SBB setzen dieses Jahr doppelt so viele Extrazüge ein wie sonst – das ist der Grund

2025 verkehren rund 1600 Extrazüge der SBB, doppelt so viele wie in einem durchschnittlichen Eventjahr. Die Grossanlässe häufen sich. Der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel vom 13. bis 17. Mai ist der erste davon.

115 Extrazüge setzen die SBB rund um den ESC in Basel ein, kündete der Leiter Eventverkehr, Florian Kurt, am Donnerstag an einer Medienkonferenz an. Die Besucherinnen und Besucher sollen von Basel St. Jakob bequem nach Basel SBB reisen und von dort die Heimfahrt mit weiteren zusätzlichen Verbindungen antreten können. Etwa nach Zürich, Bern oder Lausanne, mit Anschluss nach Genf.

Wie viele der 250'000 Besucherinnen und Besucher den Zug nutzen werden, ist nicht klar. Die SBB richten ihr Angebot nach Schätzungen aus. Dank Daten der Verkaufsplattform Ticketcorner ist nachvollziehbar, woher die inländischen Gäste kommen. Woher die ausländischen Besuchenden anreisen, ist jedoch nicht bekannt.

Die SBB haben über das ganze Jahr rund 1400 Events auf der Agenda. Darunter Anlässe wie einzelne Konzerte, Openairs oder Volksfeste. Mit der Fussball-Europameisterschaft der Frauen, dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL oder der Berufsmeisterschaft «SwissSkills» in Bern stehen in diesem Jahr besonders viele Grossanlässe an.

Die Einsätze der zusätzlichen Züge setzt das Traffic Control Center (TCC) Mitte um. Dessen Leiter Carlo Fasciati erklärte, das TCC arbeite täglich daran, dass die rund 9700 Reisezüge möglichst störungsfrei verkehren.

Rund um den ESC müsse das TCC «zaubern», so Fasciati weiter. Neben der hohen Zahl an Extrazügen erschwerten auch die Abfahrtszeiten die Koordination: Die zusätzlichen Züge stellen für zahlreiche SBB-Kundinnen und -Kunden die letzten möglichen Verbindungen nach Hause dar. Ausfälle könnten deshalb besonders ins Gewicht fallen.

