wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

«Billett bereits vorhanden» – die SBB-App warnt jetzt vor Doppelkäufen

Eine Frau vergleicht Streckenbillett und Sparbillett via SBB App auf ihrem Smartphone fuer die Strecke Zuerich-HB - Bern, fotografiert am Dienstag, 2. Juli 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler ...
Seit diesem Monat warnt die SBB-App vor Doppelkäufen. Bild: KEYSTONE

«Billett bereits vorhanden» – die SBB-Warnfunktion vor Doppelkäufen ist da

Wer in der SBB-App versehentlich ein Billett zweimal löste, bemerkte davon nichts, bis es zu spät war. Nun warnt die App vor sogenannten Doppelkäufen.
22.02.2026, 15:5422.02.2026, 15:54

Darauf haben SBB-Kunden lange gewartet: Wer in der App ein Ticket kauft, bekommt neu einen klaren Warnhinweis, wenn bereits ein passendes Billett vorhanden ist.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) drängte bereits Anfang 2024 auf eine Lösung bis Ende 2024, wie der «Beobachter» schreibt. Dem BAV ging es jedoch vor allem um jene Fälle, in denen jemand aus Versehen zwei Tickets für sich selbst kauft, obwohl eines für die Begleitperson gedacht war – und so am Ende ein Zuschlag als ungerecht empfunden wird.

Nun wurde der Warnhinweis dennoch für alle doppelten Tickets eingeführt – mit über einem Jahr Verspätung.

Tausende Doppelkäufe

Die Meldung, die einem beim zweiten Kauf angezeigt wird. lautet: «Billett möglicherweise bereits vorhanden».

Doppelkauf bei der SBB Hinweis in der App
Neuer Warnhinweis: So erscheint die Doppelkauf-Meldung.Bild: screenshot sbb

Bisher kam es monatlich zu rund 4800 Doppelkäufen, die beim Kundendienst als Erstattungsgesuch landen. Das waren rund 0,04 Prozent aller 12,5 Millionen Tickets, die jeden Monat verkauft werden.

Mehr dazu:

4800 versehentliche Doppelkäufe bei den SBB – Warnfunktion kommt erst nächstes Jahr

Gewisse User müssen jedoch selbst aktiv werden: Der Warnhinweis ist zwar bereits seit dem 4. Februar 2026 für Android und dem 5. Februar 2026 für iOS – mit dem Update auf Version 12.4.9 – verfügbar.

Je nach Einstellungen aktualisiert sich die App automatisch oder muss manuell aktualisiert werden. (kma)

Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Ansteigende Fallzahlen der Legionärskrankheit in der Schweiz
Seit 2001 steigen in der Schweiz die Fallzahlen der Legionärskrankheit an. Besonders betroffen sind ältere Männer, wie aus einem Ende Januar veröffentlichten Lagebericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hervorgeht.
Zur Story