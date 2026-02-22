Seit diesem Monat warnt die SBB-App vor Doppelkäufen. Bild: KEYSTONE

«Billett bereits vorhanden» – die SBB-Warnfunktion vor Doppelkäufen ist da

Wer in der SBB-App versehentlich ein Billett zweimal löste, bemerkte davon nichts, bis es zu spät war. Nun warnt die App vor sogenannten Doppelkäufen.

Darauf haben SBB-Kunden lange gewartet: Wer in der App ein Ticket kauft, bekommt neu einen klaren Warnhinweis, wenn bereits ein passendes Billett vorhanden ist.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) drängte bereits Anfang 2024 auf eine Lösung bis Ende 2024, wie der «Beobachter» schreibt. Dem BAV ging es jedoch vor allem um jene Fälle, in denen jemand aus Versehen zwei Tickets für sich selbst kauft, obwohl eines für die Begleitperson gedacht war – und so am Ende ein Zuschlag als ungerecht empfunden wird.

Nun wurde der Warnhinweis dennoch für alle doppelten Tickets eingeführt – mit über einem Jahr Verspätung.

Tausende Doppelkäufe

Die Meldung, die einem beim zweiten Kauf angezeigt wird. lautet: «Billett möglicherweise bereits vorhanden».

Neuer Warnhinweis: So erscheint die Doppelkauf-Meldung. Bild: screenshot sbb

Bisher kam es monatlich zu rund 4800 Doppelkäufen, die beim Kundendienst als Erstattungsgesuch landen. Das waren rund 0,04 Prozent aller 12,5 Millionen Tickets, die jeden Monat verkauft werden.

Gewisse User müssen jedoch selbst aktiv werden: Der Warnhinweis ist zwar bereits seit dem 4. Februar 2026 für Android und dem 5. Februar 2026 für iOS – mit dem Update auf Version 12.4.9 – verfügbar.

Je nach Einstellungen aktualisiert sich die App automatisch oder muss manuell aktualisiert werden. (kma)