Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB informiert zur Beschaffung der neuen Doppelstockzüge für die S-Bahn

Die SBB informieren ab 10.30 Uhr an einer Medienkonferenz.Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Neue Doppelstockzüge: Heute vergeben die SBB ihren Milliardenauftrag

07.11.2025, 09:0907.11.2025, 09:09

Die SBB ersetzen nach 40 Jahren die S-Bahnen der ersten Generation im Kanton Zürich. An einer Medienkonferenz informiert das Bahnunternehmen am heutigen Freitag, wer den Zuschlag dafür erhalten hat.

Im Juni 2024 hatten die SBB den Beschaffungsauftrag für 116 neue Doppelstockzüge öffentlich ausgeschrieben. Es handle sich «aufgrund der grossen Zahl der Fahrzeuge um einen Auftrag in Milliardenhöhe», hiess es damals.

Die neuen Züge werden mit ihren 150 Metern länger sein als die alten und mehr als 500 Sitzplätze bieten. Die Züge sollen ab den 2030er-Jahren auf der Zürcher S-Bahn-Strecke und in der Westschweiz eingesetzt werden.

Die Medienkonferenz der SBB kannst du hier auf watson live ab 10.30 Uhr im Stream mitverfolgen.

(ome/sda)

Mehr zu den SBB-Doppelstockzügen:

Milliarden-Auftrag: SBB kaufen über 120 Züge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
SBB-Nachtzug nach Skandinavien
1 / 5
SBB-Nachtzug nach Skandinavien

Ab Mitte 2026 fahren Nachtzüge von Basel nach Malmö.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB und Mobility kooperieren bei E-Autos
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Spioniert die AfD für Russland? Das steckt hinter den Vorwürfen
4
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
5
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Niederhäuser und die Clippers verlieren ++ Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta
3
Diesen Menschen gelangen die besseren Bilder des Supermondes als dir
4
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
5
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Kollision auf der A12 bei Vaulruz FR
Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn A12 bei Vaulruz ums Leben gekommen. Er kollidierte mit mehreren Autos, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.
Zur Story