Neue Doppelstockzüge: Heute vergeben die SBB ihren Milliardenauftrag

Die SBB ersetzen nach 40 Jahren die S-Bahnen der ersten Generation im Kanton Zürich. An einer Medienkonferenz informiert das Bahnunternehmen am heutigen Freitag, wer den Zuschlag dafür erhalten hat.

Im Juni 2024 hatten die SBB den Beschaffungsauftrag für 116 neue Doppelstockzüge öffentlich ausgeschrieben. Es handle sich «aufgrund der grossen Zahl der Fahrzeuge um einen Auftrag in Milliardenhöhe», hiess es damals.

Die neuen Züge werden mit ihren 150 Metern länger sein als die alten und mehr als 500 Sitzplätze bieten. Die Züge sollen ab den 2030er-Jahren auf der Zürcher S-Bahn-Strecke und in der Westschweiz eingesetzt werden.

