Gotthardpass ist ab Freitag aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt

06.11.2025, 09:0006.11.2025, 09:00

Mit dem Wintereinbruch werden der Gotthardpass sowie der Wander- und Veloweg in der Schöllenen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Sperrungen gelten ab 7. November, wie das Bundesamt für Strassen mitteilte.

Der Gotthardpass zwischen Hospental UR und Airolo TI wird laut einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen (Astra) vom Donnerstag aufgrund der winterlichen Bedingungen ab Freitag für den Verkehr gesperrt. Während der Wintersperre wird der Verkehr wie gewohnt über den Gotthard-Strassentunnel geführt.

Auch der Wander- und Veloweg in der Schöllenen bleibt nicht zugänglich. Nach dem Felssturz im Jostbach im September und den dabei entstandenen Schäden werden derzeit oberhalb der Teufelsbrücke Schneekippstellen eingebaut, wie es weiter hiess.

Bereits geschlossen sind unter anderem der San Bernardino, der Susten, der Grimsel, der Furka, der Nufenen, der Klausen sowie der Grosse St. Bernhard.

Auch der Sanetschpass und der Glaubenbüelenpass sind nicht mehr befahrbar, Letzterer bleibt auf der Obwaldner Seite noch bis Mörlialp offen.

Offen bleiben indes vorerst der Oberalppass, der Julier-, Bernina-, Flüela-, Albula-, Brünig-, Simplon-, Sattel-, Schwägalp- und Splügenpass. (sda)

Arbeitslosenquote steigt in der Schweiz auf 2,9 Prozent
In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober erneut angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg in der Folge auf 2,9 von 2,8 Prozent, wie das Seco am Donnerstag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote bei 3,0 Prozent. (sda/awp)
Zur Story