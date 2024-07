Bahnlinien Luzern-Basel und Luzern-Bern unterbrochen

Symbolbild. Bild: keystone

Ein Vorfall im Bahnhof Sursee LU hat am Dienstagnachmittag die Strecken Luzern-Basel und Luzern-Bern unterbrochen. Eine Person wurde verletzt. Was passiert ist, war unklar.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Luzern sagte am Nachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich, dass auf einem Gleis im Bahnhof Sursee eine verletzte Person aufgefunden worden sei. Die Abklärungen seien am Laufen.

Die SBB empfahlen Reisenden zwischen Bern und Luzern, statt via Zofingen via Langnau BE zu fahren. Reisende, die von Basel oder Olten SO Richtung Luzern-Gotthard oder umgekehrt fahren wollten, mussten einen Umweg via Zürich in Kauf nehmen. (sda)