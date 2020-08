Ex-Trump-Berater Steve Bannon verhaftet – Geld für «The Wall» floss in seine Taschen

Der ehemalige Wahlkampfchef und Berater von US-Präsident Trump ist in New York verhaftet worden. Dies schreiben diverse US-amerikanische Medien. Ihm wird Betrug mit Spendengeldern und Geldwäsche vorgeworfen. Bannon und drei weitere Personen stehen demnach unter Anklage der Staatsanwaltschaft des U.S. Southern District of New York.

Offenbar hatte Bannon im Zuge eines Fundraisings namens «We Build The Wall» den Leuten versprochen, mit ihrem Geld die Errichtung der von US-Präsident Trump …