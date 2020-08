SBB mieten Nachtzüge – ab 2021 sollen sie nach Amsterdam rollen

Diese europäischen Städte erreichst du mit dem Nachtzug – auch unbekannte Perlen dabei

Reisen mit dem Nachtzug liegt im Trend – doch gerade in der Sommerzeit sind Tickets begehrt. Wir zeigen, wohin man noch (für wenig Geld) reisen kann. Darunter finden sich auch einige unbekannte Perlen.

Nebst bekannten Destinationen wie Berlin und Wien gibt es auch einige unbekannte Städte zu entdecken. Wieso nicht einmal in die tschechische Stadt Tábor oder nach Magdeburg?

Die folgende Karte zeigt die grösseren Orte, die ab Zürich über Nacht angefahren werden.

Die ersten Nachtzüge verlassen Zürich um 20:00 Uhr in Richtung Hamburg und Berlin. Auf der folgenden Grafik siehst du, wann sie an welchen Stationen sind. Beachte: Teilweise werden Nachtzüge mit Absicht an Bahnhöfen angehalten, damit …