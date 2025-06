Roger Schawinski darf Web-Sender als Radio Grischa betreiben

Dieser Ex-Obdachlose aus New York hat schon in über 150 Filmen mitgespielt

Darum lief am Eidgenössischen Turnfest so viel schief

65’000 Turnerinnen und Turner und 4500 Freiwillige. Das Eidgenössische Turnfest in Lausanne war ein Riesenevent. Bei der Organisation ging aber einiges daneben.

Am Sonntag ging das Turnfest in Lausanne zu Ende. Eine «Ode an den Turnsport» sei das Fest gewesen und es «hinterlässt einen bleibenden Eindruck in den Herzen der Turnerinnen und Turner», ist in der abschliessenden Medienmitteilung zu lesen.