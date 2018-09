Schweiz

Verspätungen: Zug blockiert Strecke Bern – Olten



Defekter Zug blockiert Strecke Bern – Olten ++ Intercity muss evakuiert werden

ÖV-Pendler zwischen Bern und Zürich brauchen heute ein wenig Geduld: Die SBB-Neubaustrecke zwischen Bern und Olten ist lahmgelegt. Grund ist ein defekter Zug, der am Freitagmorgen die Strecke bei Wanzwil BE blockierte. Pendler und Pendlerinnen in Richtung Zürich müssen mit Verspätungen rechnen.

Der IC8-Zug in Richtung Zürich blockiere wegen eines Defekts an einer der beiden Loks die Strecke, teilte die SBB am Freitag mit. Der Zug dahinter in Richtung Basel fährt nach Bern zurück und wird umgeleitet.

Reisende des blockierten IC8 müssen auf Neubaustrecke auf Ersatzzug aus Bern umsteigen. Dann geht es möglichst schnell weiter Richtung Zürich. Zugpersonal hat den Reisenden Sorry-Checks verteilt. — SBB News (@sbbnews) September 21, 2018

Gemäss Mitteilung werden alle Züge Richtung Zürich über Burgdorf umgeleitet und sind deswegen bis zu 15 Minuten verspätet. Die Züge in Richtung Bern hingegen sind nicht betroffen und können noch via Neubaustrecke verkehren.

Wegen Evakuierung von IC8 auf Neubaustrecke müssen alle Züge via Burgdorf umgeleitet werden. Dabei entstehen Verspätungen von 15 bis 20 Minuten. https://t.co/m1TL4Iytdp — SBB News (@sbbnews) 21. September 2018

Die defekte Lok könne aber nicht direkt abgeschleppt werden, sondern müsse auf einem Hilfsgestell weggezogen werden, heisst es weiter. Deshalb werde es noch zu einem Totalunterbruch kommen. Während dieser Zeit werden alle Züge über Burgdorf umgeleitet. Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar. (sda)

