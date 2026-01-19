Stadtbusse in Schaffhausen rüsten wegen Kälte auf moderne Elektrobusse um

Die Stadtbusse in Schaffhausen rüsten auf moderne und umweltfreundliche Batterie-Elektrobusse um. Die Fahrzeuge eines spanischen Herstellers funktionieren im Alltag zwar gut – nur die Heizung ist mit den aktuell niedrigen Temperaturen offenbar überfordert.

Sowohl Passagiere als auch Chauffeure haben sich über zu tiefe Temperaturen in den Bussen beklagt, wie Patrick Altenburger, der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH) gegenüber dem «SRF Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» am Montag sagte.

Von dem Problem betroffen sind laut Altenburger 13 Busse der modernsten Generation des Herstellers Irizar. Der Zielwert von 15 Grad in den Bussen wird offenbar teilweise klar nicht erreicht.

Man bemühe sich derzeit, vor allem den vorderen Teil der Busse zu heizen, wo die Busfahrerinnen und Busfahrer sitzen. Bei den VBSH hofft man, das Problem mit Nachbesserungen an den Heizsystemen in den Griff zu bekommen. (sda)