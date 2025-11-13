freundlich16°
Schule - Bildung

Gemeinde Lyss führt Handyverbot an Schulen ein

Die Mobiltelefone der Schueler einer Schulklasse werden vor dem Unterricht eingesammelt, in einer Handygarage aufbewahrt und anschliessend in einem Schrank eingeschlossen, fotografiert am Donnerstag, ...
An sämtlichen Lysser Volksschulen gilt ab kommendem Jahr ein Verbot von privaten elektronischen Geräten.Bild: KEYSTONE

13.11.2025, 15:0313.11.2025, 15:03

An sämtlichen Lysser Volksschulen gilt ab kommendem Jahr ein Verbot von privaten elektronischen Geräten. Die Schulleitungskonferenz hat beschlossen, dass alle Kinder vom Kindergarten bis in die 9. Klasse ihre Geräte während des Unterrichts abgeben müssen.

Das geht aus den angepassten Schulhausregeln der Gemeinde hervor, welche die Bildungskommission genehmigt hat und per 1. Januar 2026 in Kraft setzt. Die SP Lyss-Busswil verwies am Donnerstag in einer Mitteilung auf die Neuerung.

Das Verbot bedeutet konkret, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre privaten elektronischen Geräte beim Betreten des Schulareals ausschalten und vor Unterrichtsbeginn abgeben müssen. Lehrpersonen können bei wichtigen Gründen Ausnahmen gestatten.

In die Überlegungen der Lysser Schulleitungskonferenz flossen laut dem Gemeinderat bestehende Regelungen aus Köniz und dem Kanton Aargau mit ein. (sda)

Mehr zum Thema Handy in der Schule:

Kommentar
Ein generelles Handyverbot an Schulen ist gut, wird aber nicht reichen
