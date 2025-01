Schweiz-EU: Ruth Dreifuss kritisiert «ohrenbetäubendes Schweigen» des Bundesrates

Ruth Dreifuss, damals Mitglied des Bundesrates, sprach von einer «Zeit besonders starker Spannungen». Das Kollegium sei sich unsicher gewesen, welche Prioritäten in den Beziehungen zu Brüssel gesetzt werden sollten und welche Themen sofort geregelt oder für spätere Verhandlungen aufbewahrt werden müssten. Als Beispiel nannte Dreifuss die Beteiligung der Schweiz am europäischen Forschungsprogramm, die für sie eine «hohe Priorität» gehabt habe.

Die frühere sozialdemokratische Bundesrätin Ruth Dreifuss hat in der Europafrage Kritik am Bundesrat geübt. Die Regierung zeige nicht die «Führungsrolle, die man von ihr erwartet», sagte sie in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

Explodierter Cybertruck und Angriff in New Orleans: Verdächtige sollen sich gekannt haben

Israels Justiz bremst rechtsextremen Minister +++ Angriff in humanitärer Zone in Gaza

12-Jährige in Huttwil BE verletzt: Feuerwerkskörper explodierte in der Hand

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Mittwoch in Huttwil BE durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Laut bisherigen Erkenntnissen explodierte der Feuerwerkskörper in der Hand. Das Mädchen wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.