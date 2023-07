Sieben Tiere sterben bei Stallbrand in Ingenbohl SZ

Bei einem Stallbrand in Ingenbohl SZ sind in der Nacht auf Samstag sieben Tiere gestorben. 15 Tiere konnten laut Polizei gerettet werden, die Scheune wurde vollständig zerstört.

Der Brand brach in der Nacht aus. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Der Brand wurde kurz vor 01.45 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolzei Schwyz am Samstagmorgen mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune in Vollbrand. 14 Kühe und ein Rind konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, allerdings kamen fünf Kälber und zwei Stiere ums Leben.

Insgesamt standen laut Mitteilung 85 Personen der Feuerwehr Ingenbohl, des Feuerwehr Stützpunkts Schwyz, des Rettungsdienstes, der Kantonspolizei Schwyz sowie der Nationale Netzgesellschaft für den Betrieb und die Überwachung des Schweizer Übertragungsnetzes Swissgrid im Einsatz.

Der Brand hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt, weshalb die Polizei in der Nacht vorübergehend geraten hatten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Klimaanlagen auszuschalten. (saw/sda)