wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Wolf

Wolfsschützer zeigen Kanton Schwyz an

Der Wolfschutz in der Schweiz wird nicht gelockert. (Archivbild)
Der Verein CH Wolf hat am Donnerstag den Kanton Schwyz angezeigt.Bild: sda

Wolfsschützer zeigen Kanton Schwyz an

30.10.2025, 15:1530.10.2025, 15:15

Der Kanton Schwyz versucht im Wägital Wölfe, die abgeschossen werden dürfen, mit Wildtierkadavern anzulocken. Wolfsschützer kritisieren, dass dies eine illegale Fütterung von Wildtieren sei.

Der Verein CH Wolf teilte am Donnerstag mit, er habe den Kanton Schwyz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Vorgehen des Kantons sei fragwürdig und verboten.

Kein verbotenes Füttern

Remo Bianchi, Vorsteher des Amts für Wald und Natur des Kantons Schwyz, weist diese Vorwürfe auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zurück. Die Massnahme erlaube eine effiziente Regulierung, erklärte er. Es handle sich nicht um ein verbotenes Füttern von Wildtieren. Wölfe würden etwa auch mit Kadavern angelockt, um sie mit einem Sender auszustatten. Gemäss Bianchi wird nur Wild ausgelegt, das im Strassenverkehr zu Tode gekommen ist.

Wägitalersee Wägital
Im Wägital gab der Bund im September zwei Drittel eines Wolfsrudels zum Abschuss frei.Bild: watson

Nach Angaben des Vereins CH Wolf handelte es sich bei den Tierkadavern um einen Hirsch und ein Reh, die bei einer Fotofalle angebunden worden sind. In der Nähe befindet sich demnach auch ein provisorischer Sitz für Jäger.

Der Bund hatte am 25. September dem Kanton Schwyz die Erlaubnis erteilt, zwei Drittel der Welpen eines Wolfsrudels, das sich im Wägital aufhält, zu schiessen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
92 Tier-Mischungen, die es wirklich geben sollte
1 / 94
92 Tier-Mischungen, die es wirklich geben sollte
Mal im Ernst, wer hätte nicht gerne eine Pinguin-Katze zuhause?bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
3
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
«Frauen müssen sich unterordnen»: Christliche Influencerin löst mit Aussagen Shitstorm aus
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests + Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
2
Hegseth: Vier Tote bei neuem US-Angriff im Pazifik +++ Fed senkt Leitzins erneut
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
Saisonende für Zugs Martschini +++ Vorerst kein E-Sports-Olympia
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
SBB testet Feueralarm im Bahnhof Bern
In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen. Dazu gehört auch eine Probe der Feueralarmsirenen, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.
Zur Story