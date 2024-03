Erste Schwyzer Frau Landammann Margrit Weber-Röllin verstorben

Die frühere Schwyzer Regierungsrätin Margrit Weber-Röllin ist am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in Pfäffikon SZ gestorben. Dies teilten ihre Familie und ihre Partei die Mitte am Mittwoch mit.

Über den Todesfall berichteten die Zeitungen «March-Anzeiger» und «Höfner Volksblatt» mit einem Nachruf. Margrit Weber war die erste Frau im Schwyzer Regierungsrat, dem sie 1988 bis 1996 als Vertreterin der damaligen CVP angehörte. Vom Sommer 1992 bis Sommer 1994 präsidierte sie die Regierung und war damit auch die erste Schwyzer Frau Landammann

Symbolbild. Bild: KEYSTONE

Weber wuchs als Bauerntochter in Baar ZG auf und liess sich zur Primarlehrerin ausbilden. Als Regierungsrätin stand sie dem Erziehungsdepartement vor.

Weber setzte sich auf verschiedenen Ebenen für die Frauen in der Politik ein, wie es im Zeitungsbericht heisst. So war sie 14 Jahre lang Vizepräsidentin der CVP-Frauen Kanton Schwyz gewesen. (rbu/sda)