Eggenbergers finales Argument ist pragmatisch: «Ich würde mir auch wünschen, dass die Verbraucher ein ‹perfektes› Werkzeug zur Verfügung haben, das nicht nur die Nährwerte, sondern auch den Verarbeitungsgrad, bestimmte Zusatzstoffe und Süssungsmittel, die in den Lebensmitteln enthalten sind, berücksichtigt. Aber ein solches Tool wird es wahrscheinlich nie geben, da die Berücksichtigung all dieser Faktoren meiner Meinung nach schwierig ist.»

Er fügt an: «Der Bund sollte sich in seiner Kommunikation weiterhin auf die Lebensmittelpyramide fokussieren, so kann er die Bevölkerung über eine ausgewogene Ernährung informieren. Ein Lebensmittel ist keine Waschmaschine, die man mit einer Energieetikette vollumfänglich kategorisieren kann.»

Die Nutri-Score-Kennzeichnung ist freiwillig – in der Motion wird gefordert, dass dies auch so bleibt. Weshalb? «Es gibt Signale, dass man verbindlicher werden möchte und diesem Label noch mehr Gewicht geben möchte. Der Bund relativiert das natürlich. Wir finden aber, es sollte Sache der Marktakteure und Konsumenten bleiben», erklärt Würth.

Für die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur scheint der Nutri-Score mehr Nach- als Vorteile zu haben. Sie hat eine Motion eingereicht, in der sie den Bundesrat dazu auffordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz des Nutri-Scores so zu legen, dass dessen problematischen Effekte vermieden würden.

Beatrice Baumer, Dozentin für Lebensmittelwissenschaften und Ernährung an der ZHAW, erklärt gegenüber watson, welche Vor- und Nachteile bestehen. Sie sagt: «Mehrere Studien zeigen, dass die Konsumenten die obligatorischen Nährwert-Deklarationen oft nicht korrekt interpretieren. Der Nutri-Score vereinfacht das, denn er trägt die Daten aus der Tabelle zusammen und befindet sich gut gekennzeichnet auf der Vorderseite des Produktes. So müssen die Konsumentinnen nicht das Kleingeschriebene auf der Rückseite der Verpackung entziffern.»

Der Nutri-Score zeigt auf, wie ausgewogen ein Produkt auf einer Skala von einem grünen A bis zu einem roten E zusammengesetzt ist. Positiv bewertet wird im Score der Gehalt an Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten, bestimmten Ölen, Ballaststoffen und Proteinen. Umgekehrt neigt der Score dazu, sich mehr in den roten Bereich zu bewegen, je mehr Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren und Energie ein Lebensmittel enthält.

