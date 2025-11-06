freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Ski

Zermatt und Co: In diesen Walliser Gebieten kann man bereits Skifahren

Schnee in Zermatt
Schnee so weit das Auge reicht in Zermatt.Bild: Kanton Wallis

Saison ist eröffnet: In diesen Walliser Gebieten kann man bereits Skifahren

06.11.2025, 14:5706.11.2025, 14:57

Während im Flachland noch der Herbst vorherrscht, ist im Wallis bereits Winter. In den Gebieten Zermatt, Saas-Fee und Verbier ist die Skisaison offiziell eröffnet worden. Die aktuelle Schneelage sowie die Öffnungszeiten von allen Walliser Skigebieten können hier abgerufen werden.

Wie es in einer Mitteilung des Kantons Wallis heisst, hat der frühe Schnee für eine solide Grundlage gesorgt, die Verantwortlichen blicken deswegen mit Optimismus in den Winter: «Das frühe Winterwetter und die gute Buchungslage geben Anlass zu Zuversicht», heisst es.

Für den Kanton wird es ein spezielles sportliches Jahr: Vom 23. bis 25. Januar 2026 kehrt der FIS-Langlauf-Weltcup ins Goms zurück. Nur wenige Tage später, vom 30. Januar bis 1. Februar, gastiert der Skiweltcup in Crans-Montana – als Generalprobe für die Weltmeisterschaften 2027.

Den Schlusspunkt der Saison setzt im April die Patrouille des Glaciers, die Zermatt und Verbier verbindet und tausende Athletinnen und Athleten anzieht. (ome)

Mehr News aus dem Wallis:

So werden die ersten Millionen aus dem Spendentopf für Blatten verteilt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Historische Bilder der bekanntesten Schweizer Skigebiete
1 / 38
Historische Bilder der bekanntesten Schweizer Skigebiete
Das verschneite Dorf Engelberg im Winter.
quelle: ullstein bild / ullstein bild dtl.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verbringen die Ski-Profis den Sommer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
4
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
5
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta +++ Auslosung für ATP Finals bekannt
3
Wir sind immer länger im Netz: Diese Altersgruppe sogar 8,4 Stunden täglich
4
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
5
Demonstranten unterbrechen Bundesrat: Pfister muss Konferenz verlassen
FDP-Nationalrat Simon Michel soll seine Immunität verlieren
FDP-Nationalrat Simon Michel könnte bald seine parlamentarische Immunität verlieren. Dies hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beantragt, wie «20 Minuten» berichtet.
Zur Story