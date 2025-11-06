Schnee so weit das Auge reicht in Zermatt. Bild: Kanton Wallis

Saison ist eröffnet: In diesen Walliser Gebieten kann man bereits Skifahren

Während im Flachland noch der Herbst vorherrscht, ist im Wallis bereits Winter. In den Gebieten Zermatt, Saas-Fee und Verbier ist die Skisaison offiziell eröffnet worden. Die aktuelle Schneelage sowie die Öffnungszeiten von allen Walliser Skigebieten können hier abgerufen werden.

Wie es in einer Mitteilung des Kantons Wallis heisst, hat der frühe Schnee für eine solide Grundlage gesorgt, die Verantwortlichen blicken deswegen mit Optimismus in den Winter: «Das frühe Winterwetter und die gute Buchungslage geben Anlass zu Zuversicht», heisst es.

Für den Kanton wird es ein spezielles sportliches Jahr: Vom 23. bis 25. Januar 2026 kehrt der FIS-Langlauf-Weltcup ins Goms zurück. Nur wenige Tage später, vom 30. Januar bis 1. Februar, gastiert der Skiweltcup in Crans-Montana – als Generalprobe für die Weltmeisterschaften 2027.

Den Schlusspunkt der Saison setzt im April die Patrouille des Glaciers, die Zermatt und Verbier verbindet und tausende Athletinnen und Athleten anzieht. (ome)