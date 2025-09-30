wechselnd bewölkt15°
Kantonsgericht verurteilt Betreiber der Walliserkanne in Zermatt

People walk past a sign that informs them that the restaurant is closed in front of the restaurant &quot;Walliserkanne&quot; after the restaurant was closed and the owners were arrested by the police ...
Die Walliserkanne in Zermatt.Bild: KEYSTONE

Kantonsgericht verurteilt Betreiber der Walliserkanne in Zermatt

30.09.2025, 14:4930.09.2025, 14:49

Das Walliser Kantonsgericht hat die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt unter anderem wegen Verstosses gegen die Anti-Covid-Massnahmen verurteilt. Diese wurden der wiederholten Behinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden.

Die Straftaten beziehen sich hauptsächlich auf Vorfälle im Jahr 2021. Die Angeklagten hatten sich wiederholt geweigert, die während der Covid-19-Pandemie geltenden Vorschriften für Gaststätten einzuhalten, indem sie unter anderem weiterhin ihre Kunden bedienten.

Das Kantonsgericht verurteilte die Angeklagten laut einem Urteil vom vergangenen Donnerstag auch wegen Siegelbruchs, Drohungen und wegen mehrfacher Beleidigungen.

Die Geldstrafen, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, belaufen sich je nach Protagonist auf 3360, 7380 und 8250 Franken, die Bussen auf 1800, 1920 und 1950 Franken.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Betreiber haben 30 Tage Zeit, um den Fall vor das Bundesgericht zu bringen. (sda)

Mehr zum Thema:
Themen
