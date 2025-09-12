Schwerer Unfall am Bahnhof Olten – mehrere Verletzte, Polizei im Einsatz

BMW fährt am Bahnhof Olten in Bushaltestelle – mehrere Verletzte

Auf dem Bahnhofsplatz Olten ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ist im Einsatz; die KaPo Solothurn bestätigte dies auf Anfrage des Portals 20minuten. Die Zufahtsstrasse zum Bahnhofplatz sei gesperrt worden.

Ein Auto sei in den Unfall involviert, zitiert das Portal die Medienstelle der KaPo. Bislang seien drei Verletzte bekannt; es sei noch unklar, ob noch mehr Personen am Unfall beteiligt seien. Bilder, welche 20minuten zugestellt wurde, zeigen ein arg ramponiertes Wartehäuschen einer Bushaltestelle nahe des Bahnhofs.

Eine Augenzeugin beschrieb gegenüber dem Blick, dass eine ältere Frau in einem BMW plötzlich beschleunigt habe und mit Vollgas in das Bushäuschen gefahren sei. In diesem hätten mehrere Personen auf den Bus gewartet. Nach dem Zusammenstoss hätten einige sich nicht mehr bewegt, bei einer Person sei das Blut aus dem Kopf geströmt.

Gemäss einem anderen Zeugen sei der BMW anschliessend in eine Laterne und einen Bus gekracht. Zurzeit ist unklar, ob es sich um einen vorsätzlichen oder unbeabsichtigten Vorfall handelt. Der Blick schreibt, die Lenkerin des BMW sei nach dem Unfall aus dem Wagen gestiegen und habe «Oh mein Gott, oh mein Gott» geschrien.

Die SBB warnen derweil auf ihrer Website vor Verspätungen und Ausfällen im Raum des Bahnhofs Olten. Die Einschränkung dauere bis zirka 19.30 Uhr, heisst es weiter. Betroffen sei die Linie S9. (cpf)

+++ Update folgt +++