wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Solothurn

Schwerer Unfall am Bahnhof Olten – mehrere Verletzte, Polizei im Einsatz

BMW fährt am Bahnhof Olten in Bushaltestelle – mehrere Verletzte

12.09.2025, 17:5512.09.2025, 18:37
Mehr «Schweiz»

Auf dem Bahnhofsplatz Olten ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ist im Einsatz; die KaPo Solothurn bestätigte dies auf Anfrage des Portals 20minuten. Die Zufahtsstrasse zum Bahnhofplatz sei gesperrt worden.

Ein Auto sei in den Unfall involviert, zitiert das Portal die Medienstelle der KaPo. Bislang seien drei Verletzte bekannt; es sei noch unklar, ob noch mehr Personen am Unfall beteiligt seien. Bilder, welche 20minuten zugestellt wurde, zeigen ein arg ramponiertes Wartehäuschen einer Bushaltestelle nahe des Bahnhofs.

Eine Augenzeugin beschrieb gegenüber dem Blick, dass eine ältere Frau in einem BMW plötzlich beschleunigt habe und mit Vollgas in das Bushäuschen gefahren sei. In diesem hätten mehrere Personen auf den Bus gewartet. Nach dem Zusammenstoss hätten einige sich nicht mehr bewegt, bei einer Person sei das Blut aus dem Kopf geströmt.

Gemäss einem anderen Zeugen sei der BMW anschliessend in eine Laterne und einen Bus gekracht. Zurzeit ist unklar, ob es sich um einen vorsätzlichen oder unbeabsichtigten Vorfall handelt. Der Blick schreibt, die Lenkerin des BMW sei nach dem Unfall aus dem Wagen gestiegen und habe «Oh mein Gott, oh mein Gott» geschrien.

Die SBB warnen derweil auf ihrer Website vor Verspätungen und Ausfällen im Raum des Bahnhofs Olten. Die Einschränkung dauere bis zirka 19.30 Uhr, heisst es weiter. Betroffen sei die Linie S9. (cpf)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Tatverdächtiger wurde am späten Donnerstagabend gefasst
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
3
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
4
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
5
Polen schiesst russische Drohnen ab – das wissen wir
Meistgeteilt
1
Drei tote Zivilisten in Region Sumy +++ Frankreich bestellt russischen Botschafter ein
2
VAE bestellen israelischen Gesandten ein +++ Sichere Orte im Gazastreifen kommuniziert
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine geht in die Vernehmlassung
Die Schweiz und die Ukraine haben ein Abkommen über die Zusammenarbeit beim Wiederaufbau unterzeichnet. Nun können sich in einer Vernehmlassung interessierte Kreise dazu äussern. Danach ist das Parlament am Zug.
Zur Story