Schweiz

SP

Bodyshaming-Fail: Der Konter der SP-Nationalrätin sitzt



Bodyshaming-Fail: Der Konter der SP-Nationalrätin sitzt

Das neue Online-Portal nebelspalter.ch zieht dieser Tage eine etwas launige Bilanz über die vergangene Session in Bundesbern – und hat sich dabei prompt Ärger eingehandelt.

Unter dem Titel «Die acht sonderbarsten Vorstösse der Frühjahrssession» (nein, den haben sie nicht von watson geklaut) listet Redaktor Stefan Bill die aus seiner Sicht bemerkenswertesten Eingaben der Parlamentarier auf - und verseht diese jeweils mit einem Bild des beim Vorstoss federführenden Politikers.

Marti-Vorstoss Nummer 1

Gleich zweimal wird dabei die Basler SP-Nationalrätin Samira Marti aufgeführt. Das erste Mal, weil sie den Bundesrat fragt, was dieser unternehme, «damit das Wissen seiner Mitglieder bezüglich der Schweizer Beteiligung an Kolonialismus, Sklavenhandel und Sklaverei auf den aktuellen Stand des historischen Wissens gebracht wird?»

«Braucht der Bundesrat also Nachhilfe in Geschichte?», fragt sich der Nebelspalter, bevor mit Fredi Heer weiter macht in der Reiher der sonderbarsten Vorstösse. Nach Florence Brenzikofer, Tamara Funiciello, Thomas Minder, Beat Rieder und Hans Stöckli - alle mit Bild aufgelistet - kommt der Nebelspalter-Redaktor erneut zu einem Marti-Vorstoss.

Marti-Vorstoss Nummer 2

Dieser dreht sich um die Frage, was der Bundesrat gegen die verstärkte Ausbreitung von Verschwörungsmythen zu unternehmen gedenkt und ob es auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene Anlaufstellen für durch Verschwörungsmythen radikalisierte Personen gibt.

Der Nebelspalter empfiehlt ihr dann ein Gespräch mit Ständerat Rieder über die identitätsstiftende Wirkung von einheimischen Kuhrassen. Und anstatt zum zweiten Mal ein Bild Martis einzufügen, schreibt er dann:

Warum, fragt man sich da als normaler Leser und vermisst sogleich schmerzhaft Niveau und eine Pointe.

Die Reaktion

Samira Marti jedenfalls liess sich dies nicht gefallen und antwortete dem politisch eher rechts der Mitte angesiedelten Online-Portal via Twitter.

Hey @nebelspalter, offenbar fehlen euch gute Fotos von mir. Kein Problem, habe soeben folgendes Portrait exklusiv rahmen lassen und auf der Post abgeben (Rechnung liegt bei). Herzlich, Samira pic.twitter.com/KJ6cl4IRZ5 — Samira Marti (@SamiraMarti) April 1, 2021

(aeg)

Mehr Bodyshaming

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Dani Mathers – vom Playboy-Cover bis vor Gericht Britin erfüllt die Wünsche ihrer Haters - es kam nicht gut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter