Mario Fehr will über «politische Zukunft» informieren



Rücktritt aus der SP: Zürcher Regierungsrat Mario Fehr will nicht mehr Sozialdemokrat sein

Nach den ewigen Querelen hat der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr genug. Er tritt per sofort aus der Partei aus. Fehr erhebt schwere Vorwürfe gegen die Sozialdemokraten.

Mario Fehr, SP-Mitglied und Zürcher Regierungsrat, gilt schon länger als Reizfigur der Linken. Seit 2011 sitzt er in der kantonalen Exekutive und war davor langjähriger Nationalrat. Nun tritt er per sofort aus der SP aus. Er begründete den Schritt am Freitag vor den Medien mit zunehmenden Spannungen zwischen ihm und der Parteiführung der SP. «Als Regierungsrat kann ich so nicht länger arbeiten, ohne unglaubwürdig zu werden», begründet er seinen Entschluss. Fehr ist ab sofort parteilos.

Dann teilt er so richtig gegen die Sozialdemokraten aus:

«Die seit längerem spürbaren Spannungen mit der zunehmend ideologischen und nach links abdriftenden Führung der SP der Stadt und des Kantons Zürich haben für mich die Zusammenarbeit immer mühevoller gestaltet, ja zunehmend verunmöglicht.»

Auch der politische Stil innerhalb der SP habe sich markant verändert. Dies zeige sich in der wachsenden Intoleranz gegenüber Abweichenden Meinungen. «Dies nicht zuletzt auch in Form von Beschimpfungen, Beschwerden und Strafanzeigen.»

Weiter schiesst Fehr direkt gegen die SP-Parteispitze:

«Inzwischen ist es offensichtlich, dass die aktuellen Gremien der Partei keine Unterstützung bieten, ja eher eine Behinderung sind, was meine Arbeit und die Erfüllung meiner Aufgaben betrifft.»

Er wolle aber nicht zuletzt seine Verpflichtung gegenüber allen Züricherinnen und Zürcher nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen können.

Parteikollegen zeigen sich überrascht

Fehrs politische Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter waren für eine erste Stellungnahme nicht erreichbar oder zeigten sich über Fehrs Ankündigung überrascht.

In der Öffentlichkeit wurden schon länger keine parteiinternen Streitereien ausgetragen. Stunden vor Fehrs Ankündigung gab er zusammen mit der SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli der «NZZ» ein Interview. Darin sagte er: «Ich mache jetzt seit 35 Jahren Politik, habe zahlreiche Sportanlagen eingeweiht, sehr viele politische Anliegen umgesetzt, musste mich Kritik von Linksaussen stellen. Aber so etwas wie in den letzten Monaten habe auch ich noch nie erlebt.»

