SP-Nationalrätin Feri tritt nicht mehr an – und auch Cédric Wermuth hat ein Problem

Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri tritt im kommenden Jahr nicht mehr zu den Nationalratswahlen an. Sie begründet diesen Schritt mit der Amtszeitbeschränkung der Aargauer SP und persönlichen Plänen.

Yvonne Feri tritt ab. Bild: keystone

Feri sagt in einem am Montag erschienenen Interview mit der «Aargauer Zeitung», die Amtsbeschränkung auf zwölf Jahre sei sinnvoll. Sie «sorgt für frischen Wind im Parlament und eröffnet Menschen durch frei werdende Sitze die Möglichkeit, sich auf Bundesebene zu engagieren.»

Zwar hätten ihr die Aargauer SP-Delegierten dank einer in den Statuten verankerten Ausnahmeregelung eine erneute Kandidatur ermöglichen können. In diesem Fall hätten sich an einer Delegiertenversammlung im August zwei Drittel der Delegierten für eine Kandidatur Feris aussprechen müssen.

Sie habe sich aber überlegt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um aus dem Nationalrat auszusteigen. «Ich werde nächstes Jahr 57. Das ist ein guter Moment, um beruflich nochmals Gas zu geben», so Feri im Interview. Nach 16 Jahren im Nationalrat wäre dann «sowieso Schluss gewesen, da gibt es kein Schlupfloch mehr.»

Hürde auch für Cédric Wermuth

Die 56-jährige Feri aus Wettingen politisiert seit elf Jahren im Nationalrat. Noch im Mai hiess es, sie wolle erneut kandidieren. Dasselbe gilt auch für Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz und Aargauer Nationalrat aus Zofingen, ebenfalls seit elf Jahren Nationalrat. Beide Personen sind Aushängeschilder der SP Aargau.

Auch ihm droht die Altersguillotine: SP-Copräsident Cédric Wermuth. Bild: keystone

Zu Wermuth sagt Feri, er sei in einer anderen Situation. «Es wäre aus Aargauer Sicht absurd, wenn man den amtierenden Co-Präsidenten der SP Schweiz den Weg ins Parlament verwehren würde.» Den dritten Aargauer SP-Sitz im Nationalrat eroberte im Herbst 2019 die heute 49-jährige Gabriela Suter aus Aarau.

Die Aargauer SP dankte am Montag in einer Mitteilung Feri für deren Engagement. Sie gelte über Parteigrenzen hinweg als profilierte Gesundheits- und Sozialpolitikerin. Die SP Aargau sei gut und breit aufgestellt und werde mit kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten in den Nationalrats-Wahlkampf einsteigen. (sda)