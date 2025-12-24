Schnee in der Schweiz: Hier dürfte es doch noch weisse Weihnachten geben

Gibt es doch noch weisse Weihnachten im Flachland? In einzelnen Regionen dürfte es tatsächlich einige Flocken geben.

Den Tag durch bleibt es in der Schweiz meistgehend bewölkt, einzig in den Hochalpen zeigt sich ab und zu die Sonne, wie Meteoschweiz schreibt.

Der Leistkamm, 2101 Meter über Meer, bei Flums SG liegt am Mittwochmorgen in der Sonne. screenshot: flums.ch

In den Voralpen kann mit Schneefall gerechnet werden, auch in tieferen Lagen kann es zeitweise anfangen zu schneien, allerdings rechnen Meteorologinnen und Meteorologen im Flachland eher mit Schneeregen.

Eine weisse Decke hat sich am Mittwochmorgen über das Skigebiet Wildhaus SG gelegt. screenshot: wildhaus.ch

Auch im Süden dürfte es ein wenig weiss werden, die Schneefallgrenze liegt dort zwischen 800 und 1200 Metern, ihn höheren Lagen sind im Süden sogar bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

Prognose für 15.20 Uhr: In diesen Gebieten dürfte es am Nachmittag zu Schneeregen oder Schnee kommen. screenshot: meteoschweiz

In der Deutschschweiz ist die Neuschneemenge mit rund ein bis zwei Zentimeter deutlich geringer, der Schnee wird wohl, auch wegen der Bise, kaum liegen bleiben. Es dürfte also in vielen Regionen im Flachland zu grünen Weihnachten kommen. Die Temperaturen am Mittwoch bleiben dabei tief.

Die Prognose für 24. Dezember: Heute wird es kalt und bewölkt. meteoschweiz

Auch am 25. Dezember wird es häufig bewölkt sein, am Nachmittag könnte sich die Wolkenfelder allerdings auflösen. Die Temperaturen bleiben dabei niedrig.

Viel Schnee wird allerdings nicht erwartet, einzig im Süden ist etwas Schneefall möglich. Sonst dürfte es weitgehend trocken bleiben – und damit auch vielerorts grün.

Die Prognose für den 25. Dezember: Am 25. Dezember bleibt es trocken. meteoschweiz

(ome/cma)