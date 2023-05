Der letzte Meistertitel des BVB liegt inzwischen elf Jahre zurück. Morgen könnte es wieder soweit sein. bild: imago

Schweiz, Deutschland und England: Dieses Fussball-Feuerwerk steht am Wochenende an

Die Fussball-Saison neigt sich dem Ende zu und in Deutschland, der Schweiz und England wird an diesem Wochenende der letzte Spieltag ausgetragen. Diese Entscheidungen stehen noch aus.

In der Schweiz sowie in England sind die Young Boys respektive Manchester City bereits zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren Meister geworden. Aber der deutsche Meister sowie die Absteiger, Aufsteiger und die Europa-Plätze in allen drei Ligen müssen noch entschieden werden. Am Samstag endet die Bundesliga, am Sonntag die Premier League und am Montag die Super League. Damit du bei diesem Zahlensalat den Überblick behältst, haben wir dir zusammengesucht, worauf du achten musst.

Samstag – Bundesliga

In der 1. Bundesliga werden am Samstag um 15:30 alle Spiele gleichzeitig angepfiffen. Weder der Titelkampf noch die Absteiger, Aufsteiger und Europacup-Plätze sind bereits fix. Das Wochenende verspricht also Spannung und beste Unterhaltung. Darum geht es:

Titelrennen

Die Bayern und Dortmund machen das Titelrennen im Fernduell aus. Bild: keystone

In Deutschland deutet sich eine Sensation an: Der FC Bayern könnte nach 10 Meistertiteln in Folge vom BVB entthront werden. Der BVB liegt zwei Punkte vor den Bayern, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Das heisst, bei einem BVB-Unentschieden kombiniert mit einem Bayern-Sieg, wäre der FC Bayern Meister. Falls der FC Bayern nicht gewinnt, ist der BVB automatisch Meister. Genauso bei einem Sieg des BVB.

Champions League

Leipzig ist wie der BVB und der FC Bayern fix in der Champions League dabei. Sie sind mit vier Punkten vor Union Berlin und fünf Punkten hinter dem FC Bayern fix auf dem dritten Rang. Um den vierten Rang streiten sich Union Berlin und der SC Freiburg im Fernduell. Leichte Vorteile hat dabei Union. Sie haben ein leicht besseres Torverhältnis als der SC Freiburg und mit Werder Bremen den leichteren Gegner. Freiburg muss gegen Eintracht Frankfurt ran, die noch um einen Europacup-Platz kämpfen.

Europa und Conference League

Der Verlierer des Union-Freiburg-Fernduells wird auf dem fünften Platz landen. Um die Plätze sechs und sieben kämpfen Bayer Leverkusen, der VFL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Wichtig ist auch das DFB-Pokal-Finale, in welchem die Eintracht gegen Leipzig spielt. Falls Frankfurt gewinnen sollte, qualifiziert sich nur der Sechste der Liga für einen internationalen Wettbewerb. Frankfurt würde sich dann direkt für die Europa League qualifizieren, egal wo sie in der Liga abschneiden werden. Bei einem Leipzig-Sieg würde der Europa League-Platz an die Liga gehen. Der Sechste würde sich dann direkt für die EL qualifizieren und der Siebte würde den Conference League-Platz bekommen.

Abstieg und Aufstieg

Hertha BSC ist fix auf dem letzten Platz und schon abgestiegen. Den zweiten direkten Abstiegsplatz belegt zurzeit Schalke 04, bei einem Sieg der Schalker gegen Leipzig könnten sie aber noch Bochum und Stuttgart überholen, die gegen Leverkusen respektive Hoffenheim spielen werden. Augsburg könnte theoretisch auch noch direkt absteigen, Schalke kann Augsburg, die ein um 15 Tore besseres Torverhältnis besitzen, nur noch mathematisch überholen. Wenn Bochum und Stuttgart siegen würden und Augsburg verlieren würde, würden sie auf den Relegationsplatz abrutschen.

Der SV Darmstadt ist bereits fix in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Die Plätze zwei und drei machen Heidenheim und der HSV unter sich aus. Heidenheim ist mit einem Punkt mehr zurzeit auf Rang Zwei, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Heidenheim muss beim Zweitletztem Regensburg ran und der HSV liefert sich ein Duell gegen den schon abgestiegenen SV Sandhausen.

Die wichtigen Spiele in Deutschland 1. Bundesliga (Samstag, 27. Mai, 15:30 Uhr)

Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05

1. FC Köln – FC Bayern München

1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

VFL Bochum – Bayer Leverkusen

VFL Wolfsburg – Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg

VFB Stuttgart – TSG Hoffenheim

Leipzig – FC Schalke 04





2. Bundesliga (Sonntag, 28. Mai, 15:30 Uhr)

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim

SV Sandhausen – Hamburger SV

Hervorgehoben sind die Teams, die noch im Rennen um wichtige Plätze sind.

Sonntag – Premier League

Im Gegensatz zur Bundesliga ist in der englischen Premier League das meiste bereits entschieden. Einzig das Rennen um die Conference League sowie der Abstiegskampf sind noch offen.

Champions League

Qualifiziert sind Manchester City als Meister, Arsenal als Zweitplatzierte sowie Manchester United und Newcastle United, die sich noch um den dritten Platz balgen, aber beide für den höchsten internationalen Wettkampf qualifiziert sind.

Europa League

Auf Platz fünf schliesst Liverpool eine für ihre Verhältnisse enttäuschende Saison ab. Im Gegensatz dazu feiert man in Brighton den ersten Einzug in einen europäischen Wettbewerb in der Vereinsgeschichte. Sie schliessen die Saison auf Platz sechs ab. Beide können nicht mehr von ihren Plätzen verdrängt werden.

Conference League

Tottenham und Aston Villa wollen beide in die Conference League. Bild: keystone

Um Platz sieben duellieren sich Aston Villa, Tottenham Hotspurs und der FC Brentford. Die Vereine haben 58, 57 und 56 Punkte. Aston Villa spielt gegen Brighton, Tottenham gegen Leeds United und Brentford gegen Manchester City.

Abstieg und Aufstieg

In der Premier League ist bis jetzt erst einer der drei Absteiger bekannt. Southampton verabschiedet sich nach elf Jahren wieder in die englische Zweitklassigkeit. Rechnerisch absteigen können nur noch Everton, Leicester und Leeds. Die besten Chancen auf einen Klassenerhalt hat der FC Everton, die mit 33 Punkten zwei Punkte mehr haben als die Konkurrenz. Mit dem AFC Bournemouth hat Everton auch den auf dem Papier einfachsten Gegner. Leicester City hat von den drei Teams das beste Torverhältnis und mit West Ham United ein Team, welches mit den Gedanken wahrscheinlich schon beim bevorstehenden Conference League-Finale gegen Fiorentina ist. Leeds muss gegen Tottenham ran, das noch um einen internationalen Platz spielt.

Die Saison in der Championship ist schon vorbei. Burnley und Sheffield United steigen nach einem respektive zwei Jahren Abwesenheit wieder in die Premier League auf. Der dritte Aufsteiger wird am Samstag um 17:45 Uhr entschieden. Im Playoff-Finale treffen Coventry City und Luton Town aufeinander.

Die wichtigsten Spiele in England Premier League (Sonntag, 28. Mai, 17:30 Uhr)

Aston Villa – Brighton & Hove Albion

Leeds United – Tottenham Hotspur

Brentford FC – Manchester City

Everton FC – AFC Bournemouth

Leicester City – West Ham United



Aufstiegs-Playoff-Finale (Samstag, 27. Mai, 17:45 Uhr)

Coventry City – Luton Town

Hervorgehoben sind die Teams, die noch im Rennen um wichtige Plätze sind.

Montag – Super League

Nach diesem Feuerwerk geht es am Pfingstmontag in der Schweiz weiter. Wie in England steht der Meister schon fest. Darüber hinaus ist aber bei weitem nicht alles entschieden.

Champions League

Als Meister steigt YB in der dritten Runde der Champions League-Quali ein. Um den zweiten Platz streiten sich noch Servette und Lugano. Servette liegt mit einem Punkt vorne, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Servette spielt gegen den FC Luzern, bei dem es in der Liga um nichts mehr geht. Lugano spielt gegen den FC Zürich, die noch auf einen internationalen Platz hoffen können. Über den zweiten Platz qualifiziert man sich für die zweite Runde der CL-Quali.

Europa League

Entweder Lugano oder Servette werden in der Playoff-Runde der Europa League landen, da sich nur der Drittplatzierte für die Europa League qualifiziert.

Conference League

Wer schafft es im Endspurt? Gleich vier Teams kämpfen in der Super League um den Einzug nach Europa. Bild: keystone

Es qualifizieren sich insgesamt zwei Teams für die zweite Runde der Conference League-Quali. Luzern ist fix Vierter und damit qualifiziert. Um den fünften Platz kämpfen noch der FCZ, GC, Basel und der FC St. Gallen. GC, Basel und der FCZ sind alle punktgleich bei 44 Punkten, St. Gallen hat 42 Punkte, aber das mit Abstand beste Torverhältnis der vier Klubs. Basel und GC treten im Joggeli zum Direktduell an. Da beide ein deutlich besseres Torverhältnis haben als der FCZ, wird sich der Sieger des Duells unabhängig vom Resultat des FCZs für die Conference League-Quali qualifizieren. Wenn GC und Basel unentschieden spielen, kann der FCZ mit einem Sieg vorbeiziehen. Falls der FCZ aber auch nicht gewinnen sollte, könnte St. Gallen mit einem Sieg von Platz acht auf Platz fünf vorrücken. St. Gallen spielt gegen den Letzten Sion, der FCZ gegen Lugano.

Ab- und Aufstieg

Aufgrund der Vergrösserung der Super League steigt dieses Jahr kein Klub direkt ab. Der Letzte der Liga wird aber in einem Relegationsspiel gegen den Dritten der Challenge League antreten. Im Fernduell treten der FC Sion und FC Winterthur gegeneinander an. Der FC Sion ist zurzeit ein Punkt hinter dem FC Winterthur. Sion spielt gegen St. Gallen, Winterthur gegen YB.

Direkt aufgestiegen ist bis jetzt nur Yverdon. Lausanne ist Zweiter und muss mindestens einen Punkt gegen den FC Aarau machen, um sicher direkt aufzusteigen. Lausanne-Ouchy ist zurzeit dritter und könnte mit einem hohen Sieg gegen Bellinzona, bei einer Lausanne-Niederlage, auf den zweiten Platz vorrücken. Hinter Lausanne-Ouchy lauern aber noch Aarau und Wil, die gegen Lausanne respektive Yverdon antreten werden. Bei einem Punktverlust von Lausanne-Ouchy könnte einer der beiden Klubs noch auf den dritten Platz vorrücken.