Verrückter Präsident und gewaltbereite Fans – bei diesem Klub muss YB heute punkten

Heute Abend trifft YB auf PAOK Thessaloniki. Trotz zuletzt zwei Siegen in der Europa League müssen die Berner in Griechenland schon fast punkten, ansonsten wird es sehr schwierig mit dem Weiterkommen. PAOK sorgte vor einigen Jahren weltweit für negative Schlagzeilen. Der Grund dafür war ihr Präsident.

Es ist keine leichte Aufgabe, welche heute Abend auf die Young Boys in der Europa League zukommt. PAOK Thessaloniki ist Leader der griechischen Meisterschaft und überraschte zuletzt auch auswärts gegen OSC Lille. In einem spektakulären Spiel setzte sich PAOK in Frankreich mit 4:3 durch und gewann zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel im zweitgrössten europäischen Wettbewerb.

Im Toumba Stadion wird auf YB eine aussergewöhnliche Stimmung zukommen. Die Fans fielen schon öfter mit negativen Aktionen auf. So auch 2018 in Basel, als sich die Anhänger von PAOK im Vorfeld eines Champions-League-Qualifikationsspiels mit FCB-Fans im Novotel prügelten. Im selben Jahr wurden dem Verein drei Punkte abgezogen, da die Fans beim Spiel gegen Olympiakos Piräus dem gegnerischen Trainer einen Gegenstand an den Kopf geworfen hatten. Da die Fans mit diesem Urteil überhaupt nicht einverstanden waren, stürmten einige Anhänger das TV-Studio des staatlichen Senders ERT 3. Dort musste ein Moderator ein Protestschreiben vorlesen, bevor die rund vierzig unbekannten Personen wieder verschwanden.

Für weltweiten Ruhm sorgte dann Präsident Ivan Savvidis, als er ebenfalls 2018 nach einem aberkannten Führungstreffer gegen AEK Athen den Rasen stürmte und den Schiedsrichter bedrängte. Dabei trug der russisch-griechische Unternehmer eine Waffe im Holster, die er mehrmals zu zücken drohte. Mehrere Sicherheitskräfte mussten Savvidis zurückhalten. Die gesamte griechische Liga wurde für drei Wochen unterbrochen und es folgte auch nach diesem Skandal ein Punktabzug. Savvidis erhielt ein dreijähriges Stadionverbot und musste eine 100'000 Euro hohe Busse bezahlen.

Der Ausraster von Ivan Savvidis. Video: YouTube/bob slavic

Schlechte Erinnerungen an griechische Mannschaft

Bereits zu Beginn der Ligaphase traf YB auf ein grieschisches Team und kassierte im heimischen Wankdorf eine 1:4-Niederlage gegen Panathinaikos Athen. Die Favoritenrolle dürfte am Donnerstagabend wohl PAOK zugeschrieben werden. Auch, weil der vierfache griechische Meister in der heimischen Liga elf Punkte mehr auf dem Konto hat als Panathinaikos.

Dennoch ist es für die Berner noch einer der machbareren Gegner, um in der Ligaphase der Europa League zu punkten. In den nächsten vier Runden warten mit Aston Villa, Lille, Olympique Lyon und dem VfB Stuttgart noch richtige Brocken auf das Team von Trainer Gerardo Seoane. Um die K.-o.-Phase zu erreichen, braucht es von den Young Boys, die bisher auf sechs Zähler kommen, wohl noch einen Coup. Im letzten Jahr erreichte Fenerbahçe Istanbul die Playoffs auf Platz 24 mit zehn Punkten. Allerdings hatten auch Sporting Braga und IF Elfsborg die gleiche Punktzahl, schieden aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber aus.

Seoane muss auf Fernandes verzichten

Für einige Monate muss YB auf Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes verzichten. Der 29-Jährige zog sich am Sonntag in der Super-League-Partie gegen den FC Basel eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung in der linken Wade zu.

Edimilson Fernandes fällt bei den Young Boys verletzt aus. Bild: keystone

Für Trainer Seoane ist es das zweite Spiel seit seiner Rückkehr zu den Young Boys. Von 2018 bis 2021 stand der 47-Jährige in der Bundeshauptstadt bereits an der Seitenlinie, wurde dreimal Schweizer Meister und gewann einmal den Cup. Nach über vier Jahren in der deutschen Bundesliga kehrte der Luzerner am letzten Freitag nach der Entlassung von Girogio Contini zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Die Partie in Thessaloniki wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen und kann im Liveticker von watson mitverfolgt werden.