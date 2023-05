75'000 Tanzende in 30 Schweizer Städten und Gemeinden

Fast 75'000 Menschen haben am Tanzfest 2023 das Tanzbein geschwungen. Das sind 10'000 mehr als im letzten Jahr, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten.

In über 30 Städten und Gemeinden in der ganzen Schweiz wurde demnach mit 500 Tanzkursen, 530 Aufführungen und zahlreichen weiteren Projekten die Vielfalt des Tanzes gefeiert.

Das Tanzfest ist laut den Veranstaltern «nach fünf fantastischen Tagen» zu Ende gegangen. Ein «fröhliches und vibrierendes» Wochenende brachte Tänzerinnen und Tänzer aus allen Himmelsrichtungen an einer Vielzahl von Orten zusammen: auf der Strasse, in Parks und Gärten, in Schulen, Theatern, sowie in einem Museum, einer Kathedrale, einem Skatepark und einer Bibliothek.

Unabhängig von Alter und Können

Die 18. Ausgabe des Tanzfests legte laut den Organisatoren einen Schwerpunkt auf Projekte, die auf Begegnung und soziale Interaktion ausgerichtet sind. Ziel war es, mit den verschiedenen Projekten allen eine Teilnahme zu ermöglichen - unabhängig von Alter, Nationalität oder Tanzerfahrung.

Das Tanzfest wurde 2006 in Zürich vom Reso-Tanznetzwerk Schweiz ins Leben gerufen und hat sich seither mit Hilfe von lokalen Trägerschaften in die ganze Schweiz ausgebreitet. Gemäss Angaben der Organisatoren stemmen rund 4000 Mitwirkende und 200 Partnerinstitutionen das Programm (sda)