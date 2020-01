Auswanderer, Wetter, Lauberhorn – diese SRF-Sendungen haben 2019 am meisten interessiert

«Wilder»-Fans! Auf diese 7 Knaller in Staffel 2 könnt ihr euch freuen

Am 7. Januar ist es soweit: Rosa Wilder und Manfred Kägi ermitteln wieder. Jetzt im Jura. Wo Menschen einander exekutieren wie in einem Western. Und wo Pferde die Seelentiere der Sensiblen sind. Und nein, hier wird nicht gespoilert.

Es gibt diesen Moment, den nur eine Serie herbeizaubern kann: Das Warten war lang, und dann sind sie wieder da, ganz nah, mitten im eigenen Leben, und man möchte weinen vor Erleichterung und einfach mal Danke sagen.

Danke, Rosa Wilder (Sarah Spale), danke, Manfred Kägi (Marcus Signer), I love you, you mean the world to me. Danke, dass ihr mich nicht vergessen habt. Die harten Dramen hinter den Verbrechen, die euer Alltag sind, haben sich unendlich attraktiv in eure Gesichter gekerbt, eure …