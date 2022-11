Im Gemeinderat sorgte der Entscheid auch für Kritik. Stephan Iten (SVP) beanstandete, Rot-Grün wolle der Bevölkerung alles verbieten, was Spass mache, ohne dass ein Verbot einen Effekt hätte. FDP-Gemeinderat Michael Schmid gab zu bedenken, dass das Postulat zwölf Jahre nach der WM-Vergabe an Katar und weniger als hundert Stunden vor dem Anpfiff in den Rat komme.

Die Schweiz testet gegen Ghana – als Hauptprobe für Kamerun

Das Schweizer Fussball-Nationalteam bestreitet am Donnerstag gegen Ghana sein einziges Testspiel vor der WM in Katar. Das Duell mit dem WM-Viertelfinalisten von 2010 soll vor allem dem WM-Auftakt gegen Kamerun dienen. Einige Stammkräfte könnten geschont werden.

Zwei Tage nach der Ankunft im WM-Camp in Doha flog das Nationalteam für den Formcheck gegen Ghana nach Abu Dhabi. Sämtliche 26 Spieler waren mit an Bord, nicht alle seiner designierten Stammkräfte, so deutete es Nationaltrainer Murat Yakin an, dürften indes von Beginn weg spielen. Die in ihren Klubs in den letzten Wochen sehr beanspruchten Djibril Sow, Manuel Akanji und eventuell Granit Xhaka sind die ersten Kandidaten für eine Schonung, Spieler, die in den Klubs zuletzt nicht das volle Pensum absolvierten, die wahrscheinlichsten Stellvertreter.