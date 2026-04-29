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Nationalrat will Krankenkassen das Sponsern grosser Clubs verbieten

Die Grosse Kammer beschaeftigt sich mit der Umsetzung der Pflegeinitiative, an der Sondersession des Nationalrates, am Dienstag, 28. April 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle ...
An der Sondersession des Nationalrates am 29. April 2026 stehen gesundheitspolitische Themen im Fokus.Bild: keystone

Nationalrat will Krankenkassen das Sponsern grosser Clubs verbieten

Schweizer Krankenkassen sollen keine grossen Sportclubs mehr finanziell unterstützen dürfen. Der Nationalrat hat eine Motion angenommen, die das Sponsoring durch Kassen auf kleine und lokale Initiativen beschränken will.
29.04.2026, 18:2929.04.2026, 18:29

Mit 117 zu 71 Stimmen und mit 4 Enthaltungen stimmte der Nationalrat am Mittwoch der Motion von Lorenzo Quadri (Lega(/TI) zu, die eine Anpassung des Krankenversicherungsgesetzes verlangt. Kassen sollen demnach nur noch bewegungsfördernde Aktivitäten finanziell unterstützen dürfen. Nun hat sich der Ständerat dazu zu äussern.

Dass Krankenkassen, die die Grundversicherung anböten, grosse Sportvereine sponserten, während die Prämien stiegen, stosse zunehmend auf Ablehnung, begründete Quadri die Motion. Es werde nicht verstanden, warum ihr Prämiengeld für Sportclubs mit Millionenbudgets verwendet werde.

Der Bundesrat lehnt den Vorstoss ab. Sponsorengelder fielen bei den Kassen unter die Verwaltungskosten. Wie viel die Kassen für diese Form der Werbung ausgeben wollten, könnten sie selber festlegen. Der Gesetzgeber habe einen regulierten Wettbewerb der Kassen gewünscht. Ausserdem stellten sich Umsetzungsfragen. (sda)

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